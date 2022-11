Taktstock wandert weiter: Günther Schuler jun. gibt nach 30 Jahren Dirigat der Musikkapelle Gelting ab

Von: Armin Rösl

Die Proben fürs Herbstkonzert laufen, Günther Schuler jun. (li.) wird noch ein Lied dirigieren. © Georg Rittler

Er hat die Musikkapelle Gelting vor 30 Jahren mit seinem Vater gegründet und war seitdem deren Dirigent: Günther Schuler jun. . Beim Herbstkonzert am 19. November gibt er den Taktstock ab.

Gelting – Würde dieser Artikel allein nur die Höhepunkte aufzählen, die Günther Schuler jun. in seinen 30 Jahren als Dirigent der Musikkapelle Gelting erlebt hat, wären 100 Zeilen schnell und mühelos voll. „Höhepunkte sind für mich immer unsere Hauptkonzerte“, antwortet der 52-Jährige. Und: „Die Musikreisen mit der Kapelle“, unter anderem nach Rom, Brasilien, Südafrika. Und: „Ein Festakt in der Münchner Residenz, bei dem auch Rudolph Mooshammer war (Münchner Mode-Designer und Original, 2005 gestorben, die Redaktion)“. Die zahlreichen Teilnahmen am Schützenzug zu Beginn des Münchner Oktoberfestes nennt Schuler gar nicht.



Pliening: Mit der Musikkapelle Gelting in der Welt unterwegs

Am kommenden Samstag, 19. November, wird er offiziell den Taktstock an Edoardo Pirozzi, seinen Nachfolger, übergeben. Das geschieht beim Herbstkonzert der Musikkapelle Gelting, das im Bürgerhaus Pliening stattfindet und um 19.30 Uhr beginnt. Pirozzi dirigiert die Kapelle zwar schon seit einiger Zeit, doch wegen der Corona-Pandemie konnte eine offizielle Taktstock-Übergabe bislang nicht stattfinden.



Taktstockübergabe an Edoardo Pirozzi

Im Jahr 1991 hat Günther Schuler zusammen mit seinem Vater Günther Schuler sen. die Musikkapelle Gelting gegründet. Von Anfang an war der Sohn (damals 21 Jahre) Dirigent. Nach 30 Jahren hat er sich entschieden, den Taktstock abzugeben. Aus zeitlichen Gründen, mit Augenzwinkern sagt er: „Mein Haupt-Hobby ist jetzt meine Familie.“ In der Kapelle spielt er weiterhin mit, aber nicht mehr in der ersten Reihe, sondern „weiter hinten bei den tiefen Bläsern“. Schuler spielt unter anderem Tuba, Posaune und Bariton. Außerdem übernimmt er das Amt des stellvertretenden Dirigenten.

Die Musik ist Günther Schulers großes Hobby seit der Kindheit. In der Grundschule war er einige Zeit im Internat der Regensburger Domspatzen, nach der Rückkehr in die Heimatgemeinde und dem Schulwechsel nach Markt Schwaben spielte er zunächst in der Schützenkapelle Poing, dann folgte die Gründung der Musikkapelle Gelting. „Spaß und der soziale Aspekt“ sei das Schöne am Musizieren in einer Kapelle, sagt Schuler, der als Experte im IT-Bereich arbeitet. Das Schöne am Dirigieren? „Die Musik beeinflussen, und zwar während des Spiels. Mit Gesten, mit Mimiken, mit den Musikerinnen und Musikern während eines Liedes kommunizieren.“



Herbstkonzert am Samstag, 19. November Das Herbstkonzert der Musikkapelle Gelting findet am Samstag, 19. November, im Saal des Bürgerhauses Pliening statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten können noch am Donnerstag, 17. November, telefonisch reserviert werden bei Renate Maucher, unter (08123) 1846 (von 18 bis 19 Uhr). Restkarten gibt es an der Abendkasse. Der Eintrittspreis: zehn Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zahlen fünf Euro.

Das wird er am Samstag ein letztes Mal in seiner bisherigen Funktion, die er 30 Jahre ausgeübt hat, tun: Zu Beginn des Konzerts dirigiert Günther Schuler jun. das Stück „Millennium“ von Otto M. Schwarz. Danach wird Anke Hierl, Vorsitzende der Musikkapelle, die offizielle Taktstockübergabe an Edoardo Pirozzi vollziehen. Günter Schuler wird sich ins Register setzen und ein ganz normaler Teil der Musikkapelle Gelting sein, die er vor 31 Jahren mit seinem Vater gegründet hat.

