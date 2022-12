Traditionelle Pferdesegnung in Landsham - auch für Schaukelpferd

Von: Armin Rösl

Theo Sterzer kam mit seinem Faschingswagengespann. © Johannes Dziemballa

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand am 2. Weihnachtsfeiertag in Landsham (Gemeinde Pliening) wieder der Stefaniritt statt. Dabei wurden nicht nur echte Pferde gesegnet.

Landsham – Wetterglück für den Heimatverein Pliening: Erst, nachdem der Stefaniritt mit Pferdesegnung am gestrigen 2. Weihnachtsfeiertag vorbei war, zog sich der Himmel zu und es begann zu winden und zu regnen. Bei der Veranstaltung selbst tauchte noch die Sonne die Landshamer Kirche St. Stephanus und das Umfeld in warmes Licht, die Temperaturen waren entsprechend mild. Nach zwei Jahren Coronapause fand der traditionelle Stefaniritt wieder statt – mit zahlreichen Pferden und Gespannen. Darunter auch ein lustiges Gefährt von Theo Sterzer aus Pliening: Er, der den alljährlichen Faschingszug organisiert, hatte vor seinen kleinen, kultigen Faschingswagen ein Schaukelpferd gespannt. Angeführt wurden alle Reiter von Helmut Stocker, berichtet der Heimatverein.



Freilich wurden auch echte Pferde gesegnet. © Johannes Dziemballa

Die Filialkirche in Landsham ist dem Heiligen Stephanus geweiht, der als Schutzpatron der Pferde gilt. Vor Jahrzehnten hat ein Bauer als Dank für die Heilung seines kranken Pferdes ein Pferd aus Wachs gestiftet, das sogenannte „Landshamer Rössl“, welches heute noch in der Kirche zu sehen ist. Beim Stefaniritt verteilt der Heimatverein Pliening kleine handgefertigte Wachspferde als Festzeichen. Außerdem bietet der Verein für Besucher einen kleinen Umtrunk an.

Der Brauch, am Stefanitag (26. Dezember) Pferde zu segnen, ist uralt. Vor genau zehn Jahren, 2012, hat der damalige Vorsitzende des Heimatvereins, Stefan Seizl, die Tradition in Landsham wiederbelebt. Davor war 1950 die letzte Pferdesegnung an der Kirche St. Stephanus.



Beim Heimatverein, der für einen Umtrunk sorgte, war viel los. © Johannes Dziemballa

Auch nach Seizls Tod im Jahr 2018 hält der Heimatverein an der Tradition fest und veranstaltet den Stefaniritt jedes Jahr. Ausgenommen 2021 und 2020, als dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war.

