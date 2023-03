Wegen Sturmböe bei Pliening: Auto landet samt Anhänger auf dem Dach

Von: Sabine Heine

Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen © Feuerwehr Pliening

Der Sturm am Samstag hat ein Opfer gefordert: Wegen einer heftigen Böe stürzte ein Auto samt Anhänger auf der Straße zwischen Pliening und Neufinsing um und landete auf dem Dach.

Pliening - Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Samstagnachmittag auf der Landshuter Straße zwischen Pliening und Neufinsing. Dort war das Auto eines 23-jährigen Neufinsingers wegen einer heftigen Windböe samt Anhänger von der Straße abgekommen, überschlug sich und kam am Ende auf dem Dach zum Liegen. Das teilte die Polizeiinspektion Poing am Sonntag mit. Der Mann war offenbar langsam gefahren, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Zum Glück: Der 23-Jährige hat sich bei diesem Unfall nicht verletzt. Der junge Mann konnte sich nach Polizeiangaben sogar selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreien.

Aufatmen bei den herbeigeeilten Rettungskräften

Die Feuerwehr Pliening hatte zunächst die Betreuung des Fahrers übernommen. Im Einsatz waren außerdem die Feuerwehr Eicherloh, First Responder, der Rettungsdienst und die Polizei. Während der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, teilt Feuerwehrkommandant Christian Erl von den Plieninger Floriansjüngern außerdem mit. „Dieser Unfall ist zum Glück glimpflich ausgegangen“, so Feuerwehrkommandant Erl am Sonntagvormittag.

Der gesamt Sachschaden beträgt laut Polizei mindestens 30 000 Euro.

In Steinhöring kam es kürzlich zu einem Unfall, bei dem eine Seniorin zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war.

Ein Abschleppunternehmen wurde für die Bergung der Fahrzeugs und des Anhängers beauftragt, teilt die Polizeiinspektion Poing außerdem mit.

