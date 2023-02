Ungewöhnlicher Showroom: In Gelting steht ein BMW im Wintergarten

Von: Armin Rösl

Wand- und Autofarbe im Einklang: Der BMW-Oldtimer im Wintergarten. © Hubert Bichler

Gelting hat den wahrscheinlich ungewöhnlichsten Showroom der Region: Im Ortsteil der Gemeinde Pliening steht ein BMW in einem Wintergarten. Hubert Bichler hat den Oldtimer zentimetergenau eingeparkt.

Gelting – Hubert Bichler hat einen BMW-Oldtimer in seinem Wintergarten. Nein, das ist kein Witz. Der BMW 1502, Baujahr 1976, gelb lackiert, steht wohlbehütet unter und hinter Glas. Direkt auf der Sonnenseite zwischen Wohnzimmer und Garten des 50-Jährigen in Gelting (Gemeinde Pliening). Am 24. Dezember 2022 hat Bichler seinen Oldtimer über den Garten gefahren und das Auto unter Zuhilfenahme diverser Hilfsmittel (unter anderem Rollbretter) in den Wintergarten eingeparkt. Was, wie er zugibt, nicht gleich aufs erste Mal klappte. Fürs Einparken musste er Glaselemente ausbauen.



Hubert Bichler hat den Oldtimer im Wintergarten geparkt. © Armin Rösl

Hubert Bichler ist Diplom-Ingenieur Fahrzeugtechnik bei BMW und hat ein Hobby: Oldtimer. Den BMW 1502 hat er im November 2019 mit Motorschaden und starken Korrosionsschäden gekauft. Die Karosserie hat er auswärts neu schweißen und neu lackieren lassen, erzählt Bichler. Alles andere reparierte und polierte er selbst. „Das war eine ziemlich aufwendige Instandsetzung“, sagt der 50-Jährige und fügt lächelnd hinzu: „Irgendein Hobby braucht man.“ Sein zweiter Oldtimer ist ein BMW Z1 von 1989, der in einer Garage steht.

Zentimeterarbeit beim Einparken. Es klappte nicht gleich beim ersten Versuch. © Hubert Bichler

Für den 1502-er muss ein eigener Schuppen noch gebaut werden, weshalb Hubert Bichler nach einer Alternative als Unterstand für den Winter gesucht und mit dem Wintergarten gefunden hat. „Autohaus Bichler – Ihr Partner für exklusive BMW Oldtimer wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest“, hatte er nach erfolgreichem Einparken in den sozialen Medien gepostet. Dazu ein Foto vom BMW im Wintergarten mit Weihnachtsbaum und -beleuchtung. Der ungewöhnlichste Auto-Showroom weit und breit.

