Von 30 auf 22: In Landsham-Moos müssen acht Flüchtlinge wieder ausziehen

Von: Armin Rösl

In diesem Zweifamilienhaus waren 30 Flüchtlinge untergebracht. Acht mussten wieder raus. © Johannes Dziemballa

Weil beim Brandschutz baurechtliche Fragen noch ungeklärt sind, haben acht Flüchtlinge aus einem Haus in Landsham-Moos wieder ausziehen müssen. Ein weiteres Haus wird im Januar belegt.

Landsham – Von den 30 Asylbewerbern, die vor gut eineinhalb Wochen im Zweifamilienhaus an der Speicherseestraße 79 im Plieninger Ortsteil Landsham-Moos untergebracht wurden, sind acht wieder zurückgebracht worden in das Ankunftszentrum des Landkreises im ehemaligen Sparkassengebäude in Ebersberg. „Die Auszüge waren Notwendigkeit, da bezüglich der Wohnräume im Dachgeschoss baurechtlich noch Klärungsbedarf besteht“, informiert das Landratsamt auf Nachfrage. Bei den betroffenen Räumlichkeiten im Dachgeschoss gehe es um den Brandschutz.



Auszug wegen Brandschutzfragen

Den hatte Plienings Bürgermeister Roland Frick (CSU) bereits vor zwei Wochen bei einer kurzfristig anberaumten Infoveranstaltung für Anwohner aus Landsham-Moos thematisiert. Er äußerte Zweifel, ob der Brandschutz gewährleistet ist. Das Gebäude, das als Zweifamilienhaus konzipiert ist, sei für 30 Personen zu klein, sagte Frick.



Wie berichtet, haben die Privateigentümer das Anwesen an den Landkreis Ebersberg vermietet zur Unterbringung von Flüchtlingen. Das Landratsamt hatte relativ kurzfristig mitgeteilt, dass das Haus mit 30 Männern aus Syrien und Jemen belegt werde. Diese kurzfristige Ankündigung sowie lediglich spärliche Informationen aus dem Landratsamt führten zu Unmut sowohl bei Anwohnern als auch der Gemeindeverwaltung. Dies wurde bei einer Infoveranstaltung vor zwei Wochen im Plieninger Rathaus deutlich. „30 Menschen in einem Zweifamilienhaus sind nicht verantwortbar“, sagte Bürgermeister Roland Frick in der kurzfristig anberaumten, gemeindlichen Veranstaltung (ohne Vertreter des Landratsamtes). Er kündigte an, alle rechtlichen Möglichkeiten abklopfen zu wollen, um die Anzahl zu reduzieren.

Landkreis Ebersberg „mit dem Rücken zur Wand“

In der Infoveranstaltung ging es einigen Anwohnerinnen und Anwohnern auch um den Sicherheitsaspekt sowie um die Frage, wer die Asylbewerber in dem kleinen, entlegenen Ortsteil Landsham-Moos (302 Einwohner) bei der Integration unterstütze. Das Landratsamt teilte vor zwei Wochen auf Anfrage unserer Zeitung schriftlich mit, dass bei Unterkünften dieser Größenordnung kein Sicherheitsdienst nötig sei. Und: „Bei der Orientierung etc. unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zuständigen Fachbereichs, soweit das in dieser krisenhaften Situation möglich ist.“



In dieses Haus, ebenfalls an der Speicherseestraße, sollen im Januar Asylbewerber einziehen. © Johannes Dziemballa

Generell stehe der Landkreis, wie viele andere, „mit dem Rücken zur Wand“ da, wie es Landrat Robert Niedergesäß (CSU) derzeit immer wieder formuliert. Alle zwei Wochen würden dem Landkreis 50 Asylbewerber zugewiesen, die untergebracht werden müssten. Deshalb wurde das ehemalige Sparkassengebäude in Ebersberg in ein Ankerzentrum umgewandelt; Schulturnhallen will Niedergesäß eigenen Worten zufolge nicht belegen. Unter anderem wird versucht, Flüchtlinge in private oder gewerbliche, an den Landkreis vermietete Gebäude unterzubringen.

Das Haus an der Speicherseestraße 79 ist privat vermietet und entspricht laut Landratsamt mit drei Bädern (pro Etage eines) „der Richtzahl von zehn Personen pro Bad“. Sprich: 30 Menschen wären möglich. Ein paar Häuser südlich, Speicherseestraße 61, ist ein momentan noch leer stehendes Haus ebenfalls von den privaten Eigentümern an den Landkreis vermietet worden. Laut Auskunft der Pressestelle im Landratsamt werden dort „vermutlich Anfang Januar“ Asylbewerber einziehen. „Die Anzahl ist noch offen.“



Weiteres Haus an Speicherseestraße wird im Januar belegt

Plienings Bürgermeister Roland Frick berichtet, dass sich die Neuankömmlinge von Landsham-Moos sukzessive bei der Gemeinde anmelden würden. Einen privaten Helferkreis, wie er mit vielen Ehrenamtlichen in der Gemeinde Pliening in den Jahren 2016 bis 2018 existierte, gebe es bislang keinen.



Zusätzlich zu den 22 Flüchtlingen in Landsham-Moos sind Frick zufolge schon seit geraumer Zeit zwölf weitere Asylbewerber in der Gemeinde Pliening untergebracht. Allerdings nicht in der gemeindlichen Obdachlosenunterkunft – die hierfür provisorisch aufgestellten Container im Gewerbegebiet Landsham stehen derzeit leer. Sobald die Sanierung der alten Schule in Gelting vollendet ist, werde es in diesem Gebäude (so wie früher) wieder Obdachlosenzimmer geben, kündigt Frick an.

