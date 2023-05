Fotoprojekt „Liebesbaum“: Zwei umschlungene Bäume in Pliening werden eins

Von: Armin Rösl

Seit April gibt‘s auf Instagram das Fotoprojekt „Liebesbaum“. © Werner Resch

Zwischen Gelting und Unterspann in der Gemeinde Pliening wachsen zwei Bäume eng umschlungen in die Höhe. Werner Resch hat mit den beiden jetzt das Fotoprojekt „Liebesbaum“ gestartet.

Gelting – Zwei Bäume, die sich scheinbar umarmen, stehen auf der Anhöhe zwischen Gelting und Unterspann. Zwei Bäume, an denen der Fotograf Werner Resch aus dem Plieninger Ortsteil Gelting regelmäßig vorbei geht oder radelt. Zwei Bäume, die er jetzt, da er im beruflichen Ruhestand ist, als Modelle auserkoren hat. „Liebesbaum“ nennt er sein Fotoprojekt, das er nun auf Instagram gestartet hat. „Den Liebesbaum fotografiere ich im Jahresverlauf immer wieder und poste einmal im Monat ein Foto“, sagt er.



Werner Resch unterm „Liebesbaum“. © Johannes Dziemballa

Pliening: Zwei Bäume ineinander verwachsen - „Ein magischer Ort“

Erst vor Kurzem ist Werner Resch in die Gemeinde Pliening gezogen und hat die beiden Bäume entdeckt. Ineinander verwachsen stehen sie seit über 60 Jahren auf der Anhöhe, eine Kastanie und eine Hainbuche. In Gesprächen mit Landwirten und mit Plienings Heimatforscher Willi Kneißl hat er versucht, mehr über die beiden Bäume zu erfahren, an denen ein verwittertes Feldkreuz steht. Wer Bäume und Kreuz hierher gesetzt hat, habe er aber bislang nicht herausbekommen. „Vielleicht ein Kraftort, ein magischer Ort“, spekuliert Resch. „Auf jeden Fall ein Ort, an dem man Ruhe findet und einen weiten Blick bis nach München hat.“ Eine Bank lädt zum Verweilen ein.



Fotoprojekt auf Instagram - Zwei Möglichkeiten, um zum Liebensbaum zu kommen

Aus dem Fotoprojekt auf Instagram könnte vielleicht auch mal ein Jahreskalender werden, sagt Werner Resch, der nach seinem Zuzug Mitglied im Heimatverein Pliening geworden ist. Heimat, sagt er, bedeute ihm viel und er identifiziere sich mit den Orten, in denen er lebt. Jetzt Gelting/Pliening.

Es gibt zwei Möglichkeiten, zum „Liebesbaum“ zu gelangen: über den Feldweg, der nach dem Plieninger Gemeindefriedhof nach oben führt, oder über die Straße von Gelting (Am Urtel) nach Unterspann.

