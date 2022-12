Zahlreiche Vereine beteiligen sich am Jubiläumsweihnachtsmarkt in Pliening

Von: Armin Rösl

Am 2. Adventssonntag wird auch der Nikolaus zum Plieninger Weihnachtsmarkt kommen. © Georg Rittler

In Pliening wird am 2. Adventssonntag ein runder Geburtstag nachgeholt: Der Weihnachtsmarkt findet zum 20. Mal statt. Eigentlich schon vor zwei Jahren, aber wegen Corona war dies nicht möglich.

Pliening – Im Jahr 2020 hätte Pliening einen Jubiläumsweihnachtsmarkt gehabt, den 20. . Wegen der Corona-Pandemie aber konnte dieser nicht veranstaltet werden, ebenso wenig wie jener in 2021. Aber jetzt findet der (nachgeholte) 20. Weihnachtsmarkt statt: am 2. Adventssonntag, 4. Dezember, von 14 bis 20 Uhr am Bürgerhaus. Parkplätze sind beim gegenüberliegenden Edeka-Markt und vor dem Sportplatz vorhanden.

Pliening: Eröffnung mit Jugendkapelle

Bürgermeister Roland Frick wird um 15 Uhr zusammen mit der Jugendkapelle Gelting-Poing mit Worten und Musik die Besucherinnen und Besucher begrüßen. Die Jugendkapelle wird bereits ab 14.45 Uhr spielen. Wie schon vor der Coronazeit, beteiligen sich auch heuer einige Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Pliening mit verschiedenen Ständen und Angeboten am Weihnachtsmarkt. Altbürgermeister Georg Rittler hat alles in einer Pressemitteilung aufgelistet:



Zahlreiche Vereine bieten Kulinarisches und mehr

Der Heimatverein Pliening verkauft seinen traditionellen Jahreskalender. Im Jahr 2023 werden in jedem Monat Fotos zu einem alten Handwerksberuf gezeigt. Der CSU-Ortsverband bietet Glühwein und zusammen mit der „Landshamer Kräuterhex“ die verschiedensten Produkte und Zusammensetzungen von Gewürzen und Salzen an. Ebenfalls beim Weihnachtsmarkt dabei ist der VdK-Ortsverband Pliening mit einem weißen Glühwein und einem Beratungsangebot. Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen serviert Chili sin Carne, heiße Schokolade sowie weitere Köstlichkeiten und Geschenkideen.

Herzhaftes vom Grill werden die Dorfgemeinschaft und die Schützengesellschaft Ottersberg auffahren, wie Käsegriller, Rindsbratwürste und Steaks, heißt es in der Ankündigung. Die weiteren Vereine und Personen, die sich mit Kulinarischem aller Art und mehr beteiligen: TSV Pliening-Landsham, Lions for Kid, Dirndlverein D’wuid’n Bix’n, Burschenverein Pliening, Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Pliening, Tennisclub Pliening, Freiwillige Feuerwehr Gelting, Ela Stoffmanufaktur Pliening sowie Edith Lohner. Die Verantwortlichen des Jugendraumes Plienings sind ebenfalls dabei und bieten in ihrer Hütte Zuckerwatte, Slush Eis und Spezi an, vollendet Rittler die Liste. In der ist auch die Elterninitiative Pliening (EIP) aufgeführt, die selbst gebastelte Weihnachtskreationen anbietet sowie Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch.



Rahmenprogramm im Bürgerhaus Pliening

Gesellig zusammensitzen und sich aufwärmen kann man bei Kaffee und Kuchen nebenan im Bürgerhaus, im Stüberl des Trachtenvereins Stoabergler Gelting. Das hat von 14 bis 17 Uhr geöffnet, in dieser Zeit spielt auch die vereinseigene Stubnmusi. Und die EIP bietet von 15 bis 18 Uhr im Bürgerstüberl ein Adventsbasteln für Kinder an (gegen kleines Entgelt).



Ein Ehrengast wird am Sonntag gleich zweimal den Plieninger Weihnachtsmarkt besuchen: Der Nikolaus verteilt um 15.30 Uhr und um 17 Uhr kleine Geschenke an die Kinder.



Die letzten beiden Stunden des Marktes, von 18 bis 20 Uhr, gestalten die Bläser der Musikkapelle Gelting mit weihnachtlichen Weisen, kündigt Georg Rittler an.

