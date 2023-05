Zehn bis fast zwölf Euro kalt: Gemeinderat Pliening legt Richtlinien für günstige Mietwohnungen fest

Von: Armin Rösl

Im Neubaugebiet Landsham-Süd entstehen in zwei Gebäuden 16 vergünstigte Mietwohnungen. © Johannes Dziemballa

Der Gemeinderat Pliening hat die Vergaberichtlinien und die Mietpreise für die gemeindeeigenen Mietwohnungen festgelegt. Bewerbungen sind ab Juni möglich.

Pliening – Für die insgesamt 19 Mietwohnungen der Gemeinde Pliening, die derzeit im Neubaugebiet Landsham-Süd (16) und in der Alten Schule in Gelting (3) entstehen, hat der Gemeinderat jetzt die Vergaberichtlinien und die Mietpreise festgelegt. Drei der Wohnungen sind aufgrund bestehender Mietverträge bereits reserviert, informiert die Verwaltung. Für die übrigen 16 beginnt jetzt das Bewerbungsverfahren. Sowohl die Wohnungen in Landsham-Süd als auch jene in Gelting sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.



Pliening: Neue Wohnungen sollen noch heuer fertiggestellt werden

Zielgruppe für die preisvergünstigen Mietwohnungen sind „einkommensschwache und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung“, heißt es in der Präambel zu den Richtlinien. Der Schwerpunkt der Vergabe liege beim Einkommen, erläuterten Bürgermeister Roland Frick und Bauamtsleiter Martin Schmidt-Roschow in der Gemeinderatssitzung. Um sich für eine der Wohnungen bewerben zu können, bedürfe es prinzipiell eines Wohnberechtigungsschein vom Landratsamt. Hierfür gelten laut Gemeindeverwaltung aktuell folgende Einkommensgrenzen (Jahres-Nettoeinkommen): 22.600 Euro (alleinstehend) bzw. 34.500 Euro (Paar/Lebensgemeinschaft etc.); jede weitere Person 8500 Euro, jedes weitere Kind 2500 Euro. Beispiel: Für ein Ehepaar mit zwei Kindern beträgt die Einkommensgrenze 39.500 Euro.

Pliening: Bewerbungen ab Juni möglich

Darüber hinaus, so heißt es im Sachvortrag der Verwaltung, der in der Gemeinderatssitzung vorgetragen wurde, können in Einzelfällen auch Bewerber antragsberechtigt sein, die keinen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein erhalten. Vorausgesetzt, sie überschreiten nicht ein bestimmtes Einkommen.

Im zweiten Schritt werden laut Verwaltung – zur Herstellung einer Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber – Einkommen und soziale Kriterien wie Kinder, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit bei der Punktevergabe berücksichtigt. Hier komme auch die Ortsgebundenheit zum Tragen. Die Entscheidung über die Vergabe der Mietwohnungen wird der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung treffen.



Die Vergaberichtlinien treten am 1. Juni in Kraft, ab diesem Zeitpunkt kann man sich schriftlich im Rathaus Pliening bewerben. Infos und Unterlagen gibt es dort sowie auf www.pliening.de.

Ebenfalls in der Gemeinderatssitzung vor Pfingsten beschlossen wurden die Kaltmieten für die Wohnungen. Für die Einheiten in der Alten Schule Gelting und in Landsham-Süd betragen sie, je nach Wohnungsgröße, zwischen zehn und knapp zwölf Euro pro Quadratmeter.

