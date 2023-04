Zwei Nullenergiehäuser in Landsham-Süd: Richtfest für 16 bezahlbare Mietwohnungen der Gemeinde Pliening

Projekt

Die Gemeinde Pliening baut im Neubaugebiet Landsham-Süd derzeit 16 bezahlbare Mietwohnungen in zwei Nullenergiehäusern. Jetzt war Richtfest, die Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant.

Landsham – 13 Monate nach dem Spatenstich war am Montag, 3. April 2023, Richtfest für das soziale Wohnungsbauprojekt der Gemeinde Pliening im Neubaugebiet Landsham-Süd. Ende des Jahres sollen die zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen fertiggestellt sein, sagten Bürgermeister Roland Frick und Architekt Udo Hübschmann gestern. Frick nannte das Projekt „ein Meilenstein in unserer Gemeinde“. Weil es, nach der Alten Schule in Gelting (deren Umbau im Sommer beendet sein soll), weiteren bezahlbaren Wohnraum bietet. Dank staatlicher Förderung können die Mieten unter dem Marktpreis angeboten werden. Die genaue Höhe steht noch nicht fest.

In jedem Haus werden Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen sowie jeweils eine Vier-Zimmerwohnung entstehen, erläuterte der von der Gemeinde beauftragte Architekt Hübschmann. Beide Häuser seien als Nullenergiehaus konzipiert, mit eigener Grundwasserwärmepumpe und Photovoltaikanlage. In jedem der Häuser stehe insgesamt rund 550 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung, so der Architekt.



„Sozialer Wohnraum ist wichtig als Standortfaktor“, sagte Bürgermeister Roland Frick beim Richtfest. Gedacht seien die Wohnungen beispielsweise für Angestellte der Gemeindeverwaltung, für Bauhofmitarbeiter oder für Personal von Kindertagesstätten. Der genaue Kriterienkatalog für Bewerbungen werde in den nächsten zwei, drei Monaten fertiggestellt und veröffentlicht, so Frick.

Er erinnerte in seiner Rede an die Entstehungsgeschichte des Wohnprojekts und nannte den März 2019, als der Gemeinderat den endgültigen Beschluss dazu gefasst hatte, und den 16. März 2020, als das Landratsamt Ebersberg die Baugenehmigung erteilt hatte.



Pliening: 30 Prozent der Baukosten staatlich gefördert

30 Prozent der Kosten für die beiden Neubauten werden staatlich gefördert, sagte Bürgermeister Roland Frick, sodass die Gemeinde als Eigentümerin der Grundstücke und Häuser geringere Mietpreise verlangen kann. Das der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in und um München groß ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Zimmerermeister Georg Lippacher sagte in seinem Richtspruch: „Die neuen Gebäude erbaut für die Menschen der Gemeinde, die den Wohnraum dringend brauchen, denn die Mieten hier im Raum, sind so hoch, wie sonst kaum.“

