Zweites Dinner in Weiß am Dorfplatz Landsham

Die Band Summerhouse Five spielte Musik am Dorfplatz.

Sonntagabend

Von Armin Rösl schließen

Live-Musik und gemütliches Beisammensein unter freiem Himmel: das war das zweite Dinner in Weiß, das die Grünen Pliening am Dorfplatz in Landsham veranstaltet haben.

Landsham - Zum zweiten Mal nach 2019 hat der Ortsverband Pliening von Bündnis90/Die Grünen am Dorfplatz Landsham ein Dinner in Weiß veranstaltet. Bei Live-Musik von Summerhouse Five genossen rund 35 Besucherinnen und Besucher den lauen Sommerabend am Sonntag. Wie es sich für ein Dinner in Weiß gehört, kamen alle in weißer Kleidung und hatten Essen, Getränke sowie Tische und Stühle/Bänke selbst mitgebracht.

