10+2: Dominik-Brunner-Realschule Poing feiert groß Geburtstag

Von: Armin Rösl

Teilen

Der ehemalige Direktor Matthias Wabner und seine Nachfolgerin Sylvie Schnaubelt mit dem original Spaten vom Spatenstich 2011. © Johannes Dziemballa

Wegen Corona zwei Jahre später hat die Dominik-Brunner-Realschule Poing ihren zehnten Geburtstag gefeiert. Mit vielen Erinnerungen und einem großen Fest.

Poing – 92 Schülerinnen und Schüler waren es vor zwölf Jahren zum Start der Poinger Realschule. Die ersten beiden Jahre waren die Vorläuferklassen und die Lehrkräfte in Containern untergebracht. Spatenstich für den Neubau war am 14. Juli 2011, als am 14. September 2012 das neue Gebäude an der Seerosenstraße eröffnet wurde, zählte die Schule 350 Schüler. Heute sind es über 700 und mehr als 50 Lehrkräfte. Sie und zahlreiche Ehrengäste haben am Donnerstag den 10. Geburtstag nachgefeiert – mit einem großen 10+2-Fest. Weil es wegen Corona vor zwei Jahren nicht möglich war, wurde die Feier jetzt nachgeholt.

Poing: Als das Kultusministerium noch „Nein“ sagte

Beim Festakt am Vormittag erinnerten der ehemalige Schulleiter Matthias Wabner und seine Nachfolgerin Sylvie Schnaubelt an die Anfangszeiten und auch an jene Zeit davor, als sowohl Eltern als auch die politische Gemeinde mit dem damaligen Bürgermeister Albert Hingerl die Notwendigkeit für eine Realschule in Poing sahen – das Kultusministerium aber sich auf Statistiken und Zahlen berief und den Bau zunächst ablehnte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.



Heute, so zeigte der Festakt, sind alle froh, dass es die Dominik-Brunner-Realschule gibt. Landrat Robert Niedergesäß blickte auf die „schwierige Geburt“ zurück und lobte Schule und Schulfamilie. Die zeigte, was sie außer normalem Unterricht drauf hat: Die Theatergruppe bot zwei selbst geschriebene Stücke zu den Themen Corona/Homeschooling und Miteinander in und Zukunft der Schule. Umrahmt von Songs der Schulband. Um die Technik auf der Bühne kümmerten sich ebenfalls Schüler und moderiert wurde der Festakt von Tiara Dealmeira und Kilian Hofner, beide geboren im Jahr 2010, dem Geburtsjahr der Realschule Poing.

Ich bin wahrscheinlich die einzige Realschulleiterin in Bayern, die sich ein Gymnasium wünscht.

Nicht zuletzt durch das Wachstum der Gemeinde sei die Nachfrage groß, berichtete Schulleiterin Sylvie Schnaubelt. In einigen Jahrgangsstufen gebe es fünf Klassen – das Kultusministerium hatte damals den Wunsch für eine Poinger Realschule abgelehnt mit dem Hinweis, dass es mindestens eine dreizügige Schule werden müsse – wogegen die (damaligen) Zahlen sprechen würden.

Die Theatergruppe spielte Szenen vom Homeschooling. © Johannes Dziemballa

Beim Festakt am Donnerstag sagte Schnaubelt mit Blick auf das weitere Wachstum der Gemeinde: „Ich bin wahrscheinlich die einzige Realschulleiterin in Bayern, die sich ein Gymnasium wünscht. Weil ich dann nicht anbauen muss.“



Am Nachmittag feierte die Schulfamilie sich selbst beim großen Dominik-Brunner-Fest.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.