1000 Kilo Hilfsgüter von Poing an die ukrainische Grenze geliefert

Verein „OstEuropaHilfe“ sucht dringend weitere Helfer

Die Poinger OstEuropaHilfe ist weiter aktiv. In diesen Tagen wurde der bereits sechste Hilfstransport abgewickelt.

Poing – Nachdem der Termin für den sechsten Hilfstransport der Initiative „OstEuropaHilfe“ Poing schon mehrmals verschoben worden war, wurde er schließlich auf die Zeit unmittelbar nach Pfingsten vereinbart. Da der Gemeindebus zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand, wurde daher diesmal als Transportmittel ein VW-Bus mit Anhänger geplant. Fast wäre dieser Plan gescheitert, weil sich die kurzfristige Beschaffung eines (einsatzbereiten) Anhängers mit Plane schwieriger gestaltete als gedacht.

Nach Lösung aller Probleme und nach dem Beladen konnte dann aber am 29. Mai eine kleine Delegation des Vereins - wie schon öfter bestehend aus Ludwig Lanzl und Manfred Schlögl - in Richtung der ungarisch-ukrainischen Grenze aufbrechen.

Die Ladung bestand im Wesentlichen aus zwei neuen Waschmaschinen, haltbaren Lebensmitteln (Nudeln, getrocknete Bohnen, Konserven usw.), Medikamenten (Schmerzmitteln, Wundversorgung usw.), Babynahrung (Gläschen, Milchpulver usw.), Hygieneartikeln (z. B. Windeln) und einigen Kartons mit Bettwäsche und Handtüchern. Das Gesamtgewicht betrug knapp 1000 Kilo.

Auch Waschmaschinen waren diesmals „an Bord“

Die Fahrt verlief bei ruhigem Verkehr auf dem kürzesten Weg nach Vásárosnamény im Osten Ungarns. Diese Strecke von etwa 960 km war gut zu bewältigen. Die Klosterschwestern Maria Jednasti und Maria Blagoslovennia nahmen am Folgetag die Lieferung dankend an. Die beiden Waschmaschinen (150 kg) passten gerade so in den Kofferraum ihres Sprinters. Auf diesen wurden die knapp 90 kg Medikamente - gut sichtbar für den Zoll - verstaut.

Das kleine Team vom Verein OstEuropaHilfe will auch weiterhin den Menschen in Not mit ähnlichen Aktionen helfen. Doch dazu braucht er Unterstützung. Entweder kann man Mitglied werden oder die Hilfe mit einer Geldspende unterstützen.

Kontakte

OstEuropaHilfe e.V.; Manfred Schlögl,

kontakt@t-online.de

www.oeh-poing.de

Konto:

Kreissparkasse München Starnberg, IBAN: DE97 7025 0150 0027 9517 63; Spende: Ukraine-Hilfe

