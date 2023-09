Auffahrunfall einer 22-Jährigen und 14-Jähriger mit Porsche der Eltern unterwegs

Von: Jörg Domke

Das bekannte Porsche-Logo: Bei einem 14-Jährigen hatte es in Poing offenbar besondere Reize ausgelöst. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Ganz schön was los am Wochenende: Eine 22-Jährige baut einen Auffahrunfall bei Pliening, ein 14-Jähriger kurvt mit dem Porsche seiner Eltern umeinander.

Poing/Pliening – Auffahrunfall am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Pliening und Neufinsing. Eine 22-Jährige aus dem Landkreis Erding fuhr laut Polizei mit ihrem Mini aus Unachtsamkeit einem 29-jährigen Münchner, der mit einem 205er Peugeot unterwegs war, hinten auf. In beiden Pkw befanden sich sowohl Fahrer wie auch ein Beifahrer.

Alle vier Beteiligten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gefahren, wobei der Beifahrer im Mini unverletzt blieb. Geschätzter Sachschaden insgesamt: knapp 10000 Euro.

Fahrt mit dem Auto der Eltern zieht eine Anzeige nach sich

Und noch was vom Wochenende: In der Nacht auf Sonntag entschied sich ein fast 14-jähriger Bub, mit dem Porsche seiner Eltern das Wohngebiet in Poing auf und ab zu fahren. Auf dem Beifahrersitz befand eine 14-jährige Freundin. Durch die Meldung eines Anwohners wurde eine Streife der PI Poing alarmiert. Diese konnte den jungen Fahrer stoppen. Es kam weder zu Sach- noch Personenschäden. Den Jung-Fahrer erwartet nun u.a. eine Anzeige, teilt die Polizeidienststelle am Sonntag in einem Bericht an die lokale Presse mit.

