2000 Euro zum 21. Geburtstag der Tafel: Spendenaktion von Canon Poing

Aktion

Von Armin Rösl schließen

Zu ihrem 21. Geburtstag hat die Poinger Tafel 2000 Euro bekommen: Die Spende stammt von der Weihnachtsaktion der Firma Canon in Poing.

Poing – Es hat gute Tradition, dass der Druckmaschinenhersteller Canon (vormals Océ) in Poing eine Weihnachtsaktion durchführt. Hier können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen guten Zweck im Ort spenden – dieses Mal an die Poinger Tafel. 1524,33 Euro sind zusammengekommen, berichtet Canon, die Geschäftsführung hat den Betrag auf 2000 Euro aufgerundet.



Genau an dem Tag, an dem die Poinger Tafel ihren 21. Geburtstag feierte, fand die Spendenübergabe statt. Der neue Standortleiter und Geschäftsführer Johann Meyer überreichte den symbolischen Spendenscheck an Christine Bloch, Gründerin und Leiterin der Tafel.



Poing: Firmeneigener Honig

Jeden Mittwoch findet in der Christuskirche die Lebensmittelausgabe an bedürftige Bürgerinnen und Bürger statt. Laut Bloch sind es über 30 Familien (knapp 100 Personen), die sich dort regelmäßig versorgen. Sie müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen und einen symbolischen Betrag von einem Euro bezahlen. Bloch und ihre rund 50 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die abwechselnd und in verschiedenen Bereichen (Verkauf, Lebensmittelabholung, Lebensmittelausgabe an Menschen, die nicht mehr mobil sind) Dienst tun. Die Lebensmittelspenden, so Bloch, stammen aus Poing und Umgebung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Als Dankeschön für eine Spende durften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Canon ein Glas eigenen Honigs mitnehmen. Auf den Grünflächen des Unternehmens in Poing stehen Bienenhäuser, ein Imker produziert den firmeneigenen Honig. Die Organisation der Ausgabe der Honiggläser lag bei Canon-Mitarbeiterin Verena Schwenkreis, die Weihnachtsaktion im Unternehmen koordiniert hat Silke Schönberg.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.