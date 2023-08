3000 Euro = 3000 Regentropfen: Realschule Poing spendet für Stiftung in Ghana

Von: Armin Rösl

Foto zur Spendenübergabe mit Schülern und Lehrkräften. © Privat

Beim Sommerfest und Spendenlauf am Ende des Schuljahres hat die Dominik-Brunner-Realschule Poing 3000 Euro gesammelt für die Stiftung Regentropfen in Ghana. Ein Poinger wird das Geld dort übergeben.

Poing - Sieht man einen Euro symbolisch als einen Regentropfen, dann hat die Dominik-Brunner-Realschule am Ende des Schuljahres 3000 Regentropfen gesammelt. Dieser Betrag ist der Spendenerlös von Sommerfest und Spendenlauf aus den letzten Tagen vor den Sommerferien. Jetzt haben sich die Organisatoren zum symbolischen Spendenfoto getroffen. Das Geld erhielt Armin Rösl, stellvertretend für die Stiftung Regentropfen in Ghana. Mit seiner Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ unterstützt Rösl soziale Projekte in Poing und eben auch in Ghana.

Die Stiftung Regentropfen betreibt im Norden von Ghana unter anderem einen Kindergarten, eine Schule und ein Ausbildungszentrum. Die von der Realschule eingenommenen Spenden werden insbesondere für den Kauf von Schulmaterial verwendet, kündigt Rösl an, der in diesen Tagen nach Ghana fliegt. Im Namen der Stiftung dankte er allen Spenderinnen und Spendern sowie den Schülern Benno Böck, Burhan Göktas und Elisa Schneider, Schulleiterin Sylvie Schnaubelt und den Lehrkräften Annette Schließer und Thomas Reichle für die Durchführung der Spendenaktion.

