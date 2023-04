50 KZ-Häftlinge erschossen: Gedenken an Opfer des Poinger „Todeszuges“ von 1945

Von: Armin Rösl

Am Mahnmal auf der Südseite des S-Bahnhofs fand die Gedenkfeier statt. © Johannes Dziemballa

Am 27. April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, kam es in Poing zu einem Massaker. Am Mahnmal fand zum Jahrestag eine Gedenkveranstaltung statt.

Poing - Rund 3600 vorwiegend jüdische KZ-Häftlinge waren in den 30 bis 40 Waggons des sogenannten „Todeszuges“ eingepfercht. Der Häftlingstransport, der von Mühldorf nach Seeshaupt unterwegs war, musste am 27. April 1945 wegen eines technischen Defekts in Poing halten. Dies versuchten viele der ausgemergelten Insassen zur Flucht zu nutzen. Mindestens 50 der Häftlinge wurden von SS-Schergen dabei erschossen, über 200 verletzt und zurück in den Zug gedrängt, der seine Fahrt fortsetzte.

Jedes Jahr erinnert die Gemeinde Poing am 27. April in einer Gedenkveranstaltung an das Massaker und den „Todeszug“ von Poing. Am Mahnmal, das seit 2010 auf der Südseite des S-Bahnhofs, an der Bahnhofstraße, aufgestellt ist. Auch dieses Mal kamen rund 100 Menschen zur Gedenkfeier, bei der Bürgermeister Thomas Stark und Poings evangelischer Pfarrer Michael Simonsen sprachen.

Wie schon im vergangenen Jahr, hielten Schülerinnen und Schüler des Arbeitskreises Politik und Zeitgeschichte vom Franz-Markt-Gymnasium Markt Schwaben eine szenische Lesung zu den Vorgängen Ende des Zweiten Weltkriegs in Poing.

