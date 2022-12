2,60 Meter: Poings Pfarrkirche hat jetzt ein sichtbares, großes Kruzifix

Von: Armin Rösl

In einer Feierstunde wurde das Kruzifix seiner Bestimmung übergeben. © Johannes Dziemballa

Vier Jahre nach Weihe und Eröffnung hat Poings katholische Pfarrkirche nun ein sichtbares, großes Kruzifix. Ein restauriertes Kreuz aus einem Jesuitenkloster.

Poing – Sie ist 2019 mit dem renommierten deutschen Architekturpreis „Große Nike“ ausgezeichnet worden und erhielt 2020 den internationalen Preis für sakrale Architektur als schönste moderne Kirche der Welt. Doch seit der Eröffnung und Weihe im Jahr 2018 fehlte Poings katholischer Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer eines: ein sichtbares Kruzifix im Innenraum. Das war im Sinne des Architekten, der im und am Gebäude anderweitige Kreuzelemente gestaltet hatte. Insbesondere ein Raumkreuz, das erkennbar wird, wenn man in der Mitte der Kirche nach oben blickt.

Das von Josef Henselmann erschaffene Kruzifix stammt aus dem Jesuitenkloster in München. © Johannes Dziemballa

Lediglich sofort erkennbar war bislang ein kleines Vortragekreuz auf einem Stab aufgestellt. Jetzt aber hat die Kirche offiziell ein großes Kruzifix: Bei einem Feiergottesdienst am Donnerstagabend wurde es offiziell seiner Bestimmung übergeben.



Poing: Kruzifix aus Jesuitenkloster

Das circa 2,60 Meter große Kruzifix, das restauriert worden ist, stammt aus dem Jesuitenkloster in München – jenem Orden, dem auch Pater Rupert Mayer angehörte und dessen Namen die Poinger Kirche trägt. Geschaffen hat das Kreuz Josef Henselmann (1898-1987), der unter anderem Präsident der Akademie der Bildenden Künste war. Zu seinen Werken zählen das Kreuz im Münchner Liebfrauendom, die Hochaltäre in den Domen von Passau und Augsburg sowie zahlreiche Brunnen in der Münchner Innenstadt.

Der Corpus von Poings neuem Kruzifix besteht aus Bronze wie die Tore der Kirche, die Kreuzbalken sind mit Silber beschlagen, demselben Material wie die Tabernakeltüre, informiert Pfarrer Philipp Werner. Viele Reaktionen hätten bereits „die große Freude darüber gezeigt, einem solchen Kunstwerk bei uns Heimat geben zu können“. Die Kirche werde um ein ganz zentrales Element ergänzt und werde damit „noch mehr, was sie eigentlich sein soll: Die Kirche der Poinger, wo sie bei Christus zuhause sein können“.

