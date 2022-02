60 neue günstige Mietwohnungen in Poing: Bewerbungsphase gestartet

Von: Armin Rösl

Die Rohbauten im Lerchenwinkel stehen bereits. © Johannes Dziemballa

Die Bewerbungsphase für die nächsten günstigen Mietwohnungen in Poing hat begonnen. 60 Einheiten werden im Lerchenwinkel gebaut. Nettokaltmiete: sechs bis acht Euro.

Poing – Zwischen sechs und acht Euro pro Quadratmeter beträgt die Nettokaltmiete für die staatliche geförderten Wohnungen, die derzeit in Poings Neubaugebiet Lerchenwinkel gebaut werden. Die Miete richtet sich nach dem jeweiligen Einkommen der Bewohner, das ist das Prinzip der einkommensorientierten Förderung (EOF). Wie schon im Seewinkel an der Bergfeldstraße, errichtet die Südhausbau GmbH auch im Lerchenwinkel (an der Braunkehlchenstraße 1a-d) derartige, insgesamt 60 Wohnungen. Wie die Gemeinde Poing mitteilt, hat nun die Bewerbungsphase begonnen (siehe Kasten).

Poing: Die ersten Wohnungen sind im September bezugsfertig

Die Wohnungen sind zwischen 33 und 105 Quadratmeter groß: Ein-, Zwei, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen, die alle barrierearm errichtet werden. Jede Wohnung verfügt über ein separates Kellerabteil. Unter der Wohnanlage befindet sich eine Tiefgarage mit 75 Stellplätzen, davon 15 Besucherparkplätze, informiert die Gemeinde. Die ersten Wohnungen sollen im September bezugsfertig sein.



So laufen Bewerbung und Vergabe Bewerben für die EOF-Wohnungen kann sich prinzipiell jeder. Die Gemeinde Poing weist darauf hin, „dass Bewerbungen aus Poing und aus dem übrigen Landkreis Ebersberg bzw. solche von Bewerberinnen und Bewerbern, die einen engen Bezug zur Gemeinde Poing haben, bei der Wohnungsvergabe bevorzugt berücksichtigt werden“. Für die Belegung der Wohnungen wurden von der Regierung von Oberbayern die Haushaltsgröße und die Einkommensstufe für jede Wohnung festgelegt. Circa die Hälfte der 60 Wohneinheiten ist für mittlere bis höhere Einkommen vorgesehen. Zuständig für die Ermittlung der insgesamt drei Einkommensstufen ist das Landratsamt Ebersberg. „Die Vergabe der Wohnungen erfolgt dann in Abstimmung zwischen der Gemeinde Poing, dem Landratsamt Ebersberg und der Südhausbau GmbH als Bauherrin“, informiert das Rathaus.

Aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie sind ausführliche persönliche Beratungen derzeit nicht möglich, so die Gemeindeverwaltung. Die entsprechenden Pläne sowie Bewerbungs- und Antragsformulare können auf www.poing.de heruntergeladen werden. Für Fragen steht das Rathaus telefonisch zur Verfügung, unter (08121) 9794-160 oder -162. Per E-Mail: soziales@poing.de. Bewerbungsschluss ist der 30. April.

„Die günstigen Mieten werden durch die gemeinsame Förderung von Freistaat Bayern, Landkreis Ebersberg und der Gemeinde Poing möglich“, schreibt das Rathaus in einer Bekanntgabe auf www.poing.de. Von der Gemeinde und vom Landkreis Ebersberg seien jeweils 286 500 Euro Baukostenzuschuss bewilligt worden. „Dieses Projekt soll es älteren oder behinderten Menschen, Alleinerziehenden und auch Familien mit geringem bzw. mittlerem Einkommen ermöglichen, sich eine Wohnung im doch ansonsten recht teuren Poing leisten zu können“, heißt es in der Veröffentlichung der Gemeinde Poing. Der durchschnittliche Mietpreis für Neuwohnungen beträgt 14 bis 16 Euro.

