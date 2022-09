Abschied nach dem 100. Ausflug: Helmut Ganslmaier (83) organisiert keine Überraschungsfahrten mehr

Ende nach 20 Jahren

Busfahrten für Senioren zu kleinem Preis, mit tollen Zielen und ohne Heizdeckenverkauf? Das hat Helmut Ganslmaier in Poing 20 Jahre organisiert. Jetzt hört der 83-Jährige auf.

Poing – Eine Seniorenfahrt ohne, dass die Teilnehmer das Ziel vorher wissen, eine Busfahrt ohne Heizdecken- oder anderen Verkaufsaktionen. Geht das? Und wie das geht! Helmut Ganslmaier aus Poing hat in den vergangenen 20 Jahren exakt 100 „Überraschungsfahrten für Poinger Senioren“ organisiert und durchgeführt. Allesamt waren sie ausgebucht, stets war die Stimmung bestens und immer war der Fahrtpreis (inklusive Eintritt und Führung) mehr als human: 17 Euro. Nach der 100. Fahrt hat Helmut Ganslmaier bekannt gegeben: Das war’s. Er werde keine Fahrten mehr organisieren, „irgendwann muss es ein Ende haben“, sagt der 83-Jährige.

+ Ziel der 100. Fahrt war die Glashütte in Kufstein. © Privat

Am 4. April 2001 führte er die erste Überraschungsfahrt durch– zur Riedel-Glashütte in Kufstein. Das Ziel gab er – wie die 99 Male danach – erst bei der Abfahrt im Bus bekannt. Das war eine der Ideen von Helmut Ganslmaier. Die andere: Die Ziele durften nicht all zu weit entfernt sein, Abfahrt war stets am frühen Nachmittag. Und: Es muss für die Teilnehmer erschwinglich und interessant zugleich sein. Die Fahrten fanden stets in den Frühlings- und Sommermonaten statt – in den Zeiten der Corona-Lockdowns und -Beschränkungen freilich nicht.



Exklusive Führungen in München und Umgebung

„Ich war immer nur Pendler, jetzt möchte ich der Gemeinde etwas zurückgeben.“ Diese Worte sagte Helmut Ganslmaier vor über 20 Jahren, als er seine Idee der Überraschungsfahrten vorstellte. Pendler zwischen seinem Wohnort Poing und München, wo er gearbeitet hatte. Nachdem er in Rente gegangen war, startete er mit den Überraschungsfahrten. Organisation, Durchführung, das ganze Drumherum machte Ganslmaier ehrenamtlich. Dank vieler Kontakte, die er in den Berufsjahren geknüpft hatte, und vieler Ideen schaffte es der Poinger, stets nicht nur überraschende, sondern interessante und manchmal einzigartige Ziele zu finden, an die man so leicht nicht herankommt. Beispielsweise die Exklusiv-Besichtigung der Porzellanmanufaktur und Werkstätten im Schloss Nymphenburg. Oder: Hausherrin Herzogin Elizabeth in Bayern führte die Poinger exklusiv persönlich durch ihr Schloss am Tegernsee.



+ Vor fünf Jahren hat Helmut Ganslmaier zusammen mit Peter Dreyer (li.) die Kulturroute in Poing-Süd eröffnet. © J.Dziemballa

Die 100. Fahrt führte dorthin, wo am 4. April 2001 das Ziel der ersten Überraschungsfahrt war: zur Riedel-Glashütte in Kufstein. Mit dabei waren vier Ehrengäste, die damals schon mitfuhren: Elisabeth Werner, Christa Meyer und das Ehepaar Erika und Heinz Bittner. Wie immer, erfuhren die Teilnehmer im voll besetzten Bus erst bei der Abfahrt, wohin es geht. Neu war, dass Helmut Ganslmaier bei der Heimfahrt eine weitere Überraschung verkündete: dass dies die letzte Fahrt gewesen war.

Oder vielleicht doch nicht? „Es wäre schön, wenn es weitergehen würde“, sagt Ganslmaier. So, wie es 2013 schon der Fall war, als nach schwerer Krankheit seine Frau, die ihn bei den Fahrten unterstützt hatte, starb. Da habe er schon aufhören wollen, erzählt der Poinger, aber: „Meine Frau hat gesagt: ,Mach’ weiter, du brauchst eine Aufgabe’.“ Jetzt aber sei mit 83 Jahren für ihn Schluss. In der Hoffnung, dass sich Nachfolger finden, die die Überraschungsfahrten im Jahr 2023 weiterführen.



Poing: Als Heimatkundler macht Ganslmaier weiter

Apropos Aufgabe: Helmut Ganslmaier bleibt den Poingern als aktiver Heimatkundler erhalten. Er ist einer der Initiatoren der historischen Poinger Kulturroute, die mit Infotafeln im alten Teil installiert ist. Immer wieder führt er in kurzweiligen Spaziergängen Interessierte über die Route und erzählt Geschichten über die alten, früheren Höfe, Bauten und Gepflogenheiten in Poing. Erst vor ein paar Tagen sei wieder eine Anfrage an ihn hereingekommen von einer Lehrerin, die im Rahmen des Heimatkunde-Unterrichts mit mehreren Klassen die Kulturroute entlangwandern will. Wenn die Tradition bestehen bleibt, die Helmut Ganslmaier in den 20 Jahren Überraschungsfahrten begleitet hat, wird es auch vom Wetter her ein schöner Tag werden: „Von den 100 Fahrten waren nur drei verregnet“, erzählt er und schmunzelt.



Nachfolge gesucht: Wer Interesse hat, die Überraschungsfahrten für Poinger Senioren fortzuführen, meldet sich bei Helmut Ganslmaier, Telefon (08121) 8458.

