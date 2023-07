Abschluss der Mittelschule Poing: Raus geht‘s in die Zukunft und in allerlei Berufe

Von: Armin Rösl

Teilen

Im Plieninger Bürgerhaus feierten die Poinger Mittelschüler ihre Abschlussparty. © Privat

Alle Absolventen der 9. Klasse der Mittelschule Poing starten eine Berufsausbildung. Das war eine von mehreren guten Nachrichten bei der Abschlussfeier. Auch die 10. Klassen bekamen ihre Zeugnisse.

Poing – Industriemechaniker, Anlagenmechaniker, Pflegehelfer, Altenpflegerin, Kinderpflegerin, Bürokauffrau, Konditorin, Mechatroniker, Bankkaufmann, Erzieher, Floristin: das ist nur eine Auswahl der Berufe, die sich einige der Abschlussschüler der Anni-Pickert-Mittelschule für die Ausbildung ausgesucht haben. Rektorin Eva Guerin zählte in ihrer Rede bei der Zeugnisvergabe die Berufe auf und wünschte allen Absolventinnen und Absolventen das Beste und dass sie in ihrem Leben „noch viele große und kleine Feuerwerke erfahren dürfen“. Besondere Anerkennung gab es dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe von Klassenleiterin Julia Wisnewski eine Berufsausbildung starten.



Poing: „Feuerwerk“ als Motto

„Feuerwerk“ war das Motto der diesjährigen Abschlussveranstaltung für die 9. und 10. Jahrgangsstufe der Anni-Pickert-Mittelschule. Über dem Eingang hing ein großes Plakat mit einem Feuerwerk und dem Wort „Bäm“. Den Qualifizierenden Abschluss („Quali“) haben 37 Schülerinnen und Schüler bestanden. „Ihr alle habt euch ein riesengroßes Feuerwerk verdient“, sagte Guerin zu den Jugendlichen sowie später auch zu den 43 Mittlere-Reife-Absolventen der Klassen 10V2 (Klassenleiterin Maike Hölscher) und 10aM (Leiter Bernhard Seibold).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Ein Feuerwerk ist in der Aula, wo die Abschlussfeiern stattfanden, zwar nicht möglich, Bürgermeister Thomas Stark aber schlug in seiner Rede den Bogen zum großen Abschlussfeuerwerk beim Volksfest, das gleichzeitig als eine Art Auftakt der letzten Schultage dieses Schuljahres gesehen werden könne.

Poing: Party am Vorabend, Zeugnisübergabe am Vormittag

Bereits am Abend vor der Zeugnisvergabe hatten alle Abschlussschüler mit ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten sowie Lehrkräften und den fleißigen Helferinnen und Helfern des Elternbeirats im Saal des Bürgerhauses Pliening groß gefeiert. Bis spät in die Nacht ging die Party, die am Vormittag danach mit den beiden Festakten zur Zeugnisverleihung (einmal die 9. Jahrgangsstufe, danach in der voll besetzten Aula die 10. Klassen) ihr würdiges Ende fand.



Rektorin Eva Guerin dankte Celina Fritscher (li.), Kai Mei und Lotta Hagendorf (re.) für ihre musikalischen Darbietungen. © Privat

Dazu trugen drei Schüler unter der Leitung von Musiklehrerin Angelika Wonnemann bei: Abschlussschülerin Celina Fritscher (Klasse 10aM) sang „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „Read all about it“ von Emeli Sande, Lotta Hagendorf (externe Quali-Absolventin) sang „A Million Dreams“ aus „The Greatest Showman“ und Kai Mei (3. Klasse) spielte zwei klassische Klavierstücke.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.