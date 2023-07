Achtung, es wird laut an der Autobahn: Samstagnacht knallt‘s auf der A94

Von: Armin Rösl

Wegen Bauarbeiten werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der A94 Knallgeräusche zu hören sein. © Lino Mirgeler

Nicht wundern, wenn es in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der A94 im Bereich Poing, Anzing und weiter Richtung Passau laut wird: Wegen Bauarbeiten kann es zu Knallgeräuschen kommen.

Poing - Auf der Autobahn A94 wird es in der Nacht von Samstag, 15. Juli, auf Sonntag, 16. Juli, zu lauten Knallgeräuschen kommen. Diese werden in einem Umkreis von etwa einem Kilometer von der A94 zu hören sein. Das kündigt die Bundesautobahn GmbH (Niederlassung Südbayern) an. Grund hierfür sind Arbeiten am Belag, die Betonplatten werden „entspannt“, teilt die Autobahn GmbH mit. „Die Arbeiten müssen bautechnisch und bauablaufbedingt in der Nacht (17 bis 6 Uhr) ausgeführt werden“, heißt es in der Bekanntgabe auf der Internetseite www.poing.de.

