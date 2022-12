Alle Jahre wieder: Poing holt Weihnachtsbäume ab

Von: Armin Rösl

Raus mit den Bäumen, die Gemeinde Poing holt sie ab. © Dziemballa

Ausgediente Weihnachtsbäume werden in der Gemeinde Poing kostenlos vom Bauhof abgeholt. Die Aktion startet am 9. Januar.

Poing - Alle Jahre wieder bietet die Gemeinde Poing eine kostenlose Entsorgung der Weihnachtsbäume an. Mitarbeiter des Baubetriebshofs holen die ausgedienten Bäume ab Montag, 9. Januar, ab, teilt das Rathaus mit. Die Aktion läuft die ganze Woche. Die Verwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger darum, die Weihnachtsbäume ohne Schmuck am Straßenrand abzulegen.

Außerdem gibt es in Poing-Nord Sammelstellen, im Wohngebiet W4 an der Tacitus- und der Claudiusstraße; im Zauberwinkel an der Wilhelm-Hauff-Straße, Gebrüder-Grimm-Straße, Michael-Ende-Straße, Rotkäppchen- und Schneewittchenstraße; im Seewinkel Schwanenstraße, Forellenstraße und Hechtstraße; im Lerchenwinkel an der Rebhuhnstraße, Braunkehlchenstraße, Kiebitz- und Lerchenstraße. Die Bäume werden direkt vor Ort gehäckselt.

