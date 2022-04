Alternative zum Fernsehen: Spieleabend für Erwachsene in Poing

Von: Armin Rösl

Das erste Mal seit langer Zeit gab es im Bürgerhaus wieder einen Spieleabend für Erwachsene © Johannes Dziemballa

Nach der Corona-Zwangspause gab es im Bürgerhaus Poing nach längerer Zeit wieder einen Spieleabend für Erwachsene. Wir waren dabei.

Poing – Der Homo ludens, der spielende Mensch, war bereits im Altertum ein Begriff. Schon frühe Gesellschaften hatten entdeckt, dass sich über das Spielen kulturelle Fähigkeiten entwickeln lassen. Und wer jemals selbst gespielt hat, ob Skat, Monopoly oder Halma, weiß auch, dass dieser Vorgang gut geeignet ist, um eigene und fremde Charakter zu testen – so taugt etwa nicht jeder als Verlierer.



Die Organisatoren (v.li.): Daniela und Josef Hellmann und Inge Nausch. © Johannes Dziemballa

Menschen, die sich zum Spielen regelmäßig treffen, sind darin sicher souveräner. Wie zum Beispiel bei den Spieleabenden für Jugendliche und Erwachsene des Familienzentrums Poing im Bürgerhaus. Nach coronabedingter Zwangspause fand vor Kurzem wieder ein solcher Abend in Präsenz statt.



Poing: Spieleabend gibt‘s seit 2003

Inge Nausch, passionierte Spielerin und früher in Poing wohnhaft, hat zusammen mit Daniela und Josef Hellmann, alle drei aus Pliening, einen Spielkreis geschaffen. „Seit 2003 gibt es diese Veranstaltung in unregelmäßigen Abständen, bisher etwa 140 Mal“, erzählt die 53-Jährige. Ihr eigener Mann aber bleibt zuhause, er sei bekennender Spielmuffel.

In Poing gab es den Spieletreff schon, bevor das Bürgerhaus gebaut wurde. Damals trafen sich die Teilnehmer im Container des Familienzentrums, damals wie heute können Spiele mitgebracht werden. In mehreren Gruppen und bei unterschiedlichen Spielen vergnügen sich hier Menschen, „nicht in erster Linie des Gewinnens, sondern um des gemeinsamen Spaßes wegen“, wie Josef Hellmann erklärt.



Seit 2010 dient das Café im Bürgerhaus als Treffpunkt, hier stehen einige Tische, hier kommen Leute zusammen, die Spiele mitbringen oder sich aus dem Spieleangebot des Familienzentrums bedienen. „Wer etwas essen möchte, bringt sich das auch mit, Getränke können wir hier an der Bar kaufen“, berichtet Inge Nausch.



Im Café des Familienzentrums wird regelmäßig gespielt. © Johannes Dziemballa

Der Spieletreff ist auch eine gute Gelegenheit, um etwa ganz neue Spiele zu testen. Und manche Teilnehmer, die im Bayerischen Spielearchiv in Haar arbeiten, haben ab und zu auch spannendes, neues Material dabei. Einer von ihnen, der 36-jährige Christian Stür aus Haar, hat sich an diesem ersten Abend nach der Corona-Zwangspause mit einer Gruppe von Frauen zusammengetan, um „Quacksalber“ zu spielen. Dabei geht es um das Mischen von sogenannten Zaubertranks, geheimnisvoll wie der Name sehen auch die Unterlagen für das Spiel aus. Mit in der Runde sitzen Heidi Bölte (56), Export-Sachbearbeiterin aus Brunnthal, die ebenfalls 56-jährige Volkswirtin Michaela Köhl aus Landsham, und Apothekerin Jutta Scholz (56) aus Poing.



Das erste Mal nach coronabedingter Zwangspause gab‘s im Bürgerhaus wieder einen Spieleabend. © Johannes Dziemballa

Am Tisch gegenüber haben sich vier Männer versammelt, zu „Tsuro“. Bei diesem Legespiel sind Wege auf einem Brett zu formen, die ineinander führen können. Wer in einer „Sackgasse“ oder am Rand des Bretts ankommt, ist draußen. An diesen Versuchen hat Organisator Josef Hellmann (61), von Beruf Fertigungsleiter, ebenso Spaß wie Mitspieler Thomas Rothe (36), Erzieher aus Poing, Thomas Gabriel, ein 51 Jahre alter Software-Qualitätsprüfer aus Heimstetten, und, ebenfalls aus Poing, Christoph Irimia (41), der sich wochentags um die Administration eines Netzwerks kümmert.

Oft wird bis nach Mitternacht gespielt

Befragt nach sonstigen Favoriten unter den zahllosen Spielen, die im Umlauf sind, nennen viele „Qwirkle“, ebenfalls ein Legespiel mit Farben und Formen, ähnlich dem „Vier gewinnt“. Aber auch das Kartenspiel „Phase 10“ steht bei den Erwachsenen hoch im Kurs, sowie Strategiespiele aller Art. Ein solches Freizeitvergnügen kann denn auch mal länger dauern, wie Daniela Hellmann verrät: „Ein Tisch bleibt oft bis nach Mitternacht hier.“ Doch auch wer nicht so viel Sitzfleisch hat und früher nach Hause geht, kommt beim nächsten Mal gerne wieder. Denn abends nur vor dem Fernseher zu sitzen, darin sind sich alle einig, ist für sie zu langweilig.

Die Termine der Spieleabende stehen auf www.familienzentrum-poing.de.

Friedbert Holz

