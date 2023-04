Am Poinger Sportgelände: 33-Jähriger niedergeschlagen und beraubt

Von: Sabine Heine

Teilen

Die Polizei sucht nach Zeugen des schweren Raubs am Poinger Sportgelände. © MM-Archiv

Auf dem Poinger Sportgelände wurde am Mittwochabend ein 33-jähriger Pole niedergeschlagen und beraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Poing - Es passierte am Mittwochabend gegen 20 Uhr. Da saß der 33-jährige Pole auf einer Parkbank nahe der dortigen Dreifachturnhalle, teilt das Polizeispräsidium Oberbayern mit. Der Mann wurde unvermittelt von einem oder mehreren bisher unbekannten Tätern von hinten niedergeschlagen. Hierdurch erlitt der Geschädigte schwere Kopfverletzungen, so die Polizei, konnte aber noch zu einer Bekannten in die Poststraße in Poing gehen. Die Täter hatten Handy und Bargeld des Mannes geraubt.

Kripo sucht Zeugen

Jetzt vermutet die Kripo, das möglicherweise am Sportgelände trainierende Personen entsprechende Beobachtungen gemacht haben könnten.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat und verdächtigen Personen. Mitteilungen können an die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 gerichtet werden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.