Am 1. Wiesn-Samstag: Lange Nacht der Musik in Poing mit über 40 Bands an 30 Orten

Von: Armin Rösl

Wenn das Wetter mitspielt, gibt‘s am Poinger Marktplatz von 22 Uhr bis Mitternacht wieder eine Open-Air-Disco. © Johannes Dziemballa

Traditionell am 1. Wiesn-Samstag findet in Poing das kulturelle Alternativprogramm zum Münchner Oktoberfest statt: die Lange Nacht der Musik. Wieder mit über 30 Bands an 30 Locations. Und Open-Air-Disco.

Poing – Über 40 Bands in 30 Locations: das ist die 7. Lange Nacht der Musik in Poing, die in einer Woche am Samstag, 16. September, von 17 Uhr bis Mitternacht stattfindet. Der Eintritt ist frei, wie jedes Jahr, gibt’s auch dieses Mal einen kostenlosen Shuttlebus, der in einem Rundkurs verschiedene Stationen anfährt.



Livemusik gibt es in mehreren Lokalen sowie vielen kirchlichen und gemeindlichen Einrichtungen, in den Werkstätten der Bayerischen Staatsoper, beim ARGE-Standort an der Bergfeldstraße und der OMV-Tankstelle. Die Vielfalt ist groß, kündigt Poings Kulturreferentin Birgitta Nagel an: „Rock, Pop, Klassik, Jazz, Soul und Blues, bayerische, nordische und südamerikanische Klänge, Virtuoses, Fetziges und Melodisches.“



Die Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld baut auf ihrem Gelände an der Bergfeldstraße (gegenüber vom Edeka-Markt) wieder einen Biergarten auf, wo es Freibier und kleine Brotzeiten gibt. Geöffnet ab 17 Uhr. Dort spielt bis 22 Uhr die Musikkapelle Poing, die heuer ihren 30. Geburtstag feiert.



Poing: Gruppen-Karaoke in der Schulaula

In den Opern-Werkstätten treten in diesem Jahr gleich zwei Bands auf: von 17 bis 20 Uhr spielen Maybe Sunday Munich Rock und Rock’n’Roll, von 21.30 bis Mitternacht ist „Irish Speedfolk Party“ angesagt mit der Gruppe Paddy Whack. Fetzig wird’s auch an der OMV-Tankstelle, wo von 19 bis 23 Uhr die Poinger Lokalmatadoren Toms and the Wolfgang mit Coversongs aller Musikrichtungen für beste Stimmung sorgen werden.



Etwas Neues gibt’s in der Aula der Grundschule Karl-Sittler-Straße (neben dem Rathaus): Gruppen-Karaoke. Jeder kann, darf und soll mitsingen und mittanzen bei Livemusik. Die Texte laufen auf einem großen Beamer.

Wenn das Wetter mitspielt, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein Jazz-/Soul-Freiluftkonzert von Zebop4 & Manuel Winhart im Reuterpark freuen, von 17 bis 21 Uhr. Bei Regen findet das Konzert von 20 bis 24 Uhr in der Aula der Seerosenschule statt. Ebenfalls bei gutem Wetter wird’s von 22 bis Mitternacht am Marktplatz laut, wenn DJ RetroRösl dort mit seiner mobilen Tuk-Tuk-Disco HipHop, Soul, Funk, Pop und Rock aus den 1960er bis 2000er-Jahren auflegt. Bei der Premiere der Open-Air-Disco im Jahr 2021 war der Marktplatz voll.



Das Programm für die Lange Nacht der Musik, die traditionell am 1. Oktoberfestsamstag stattfindet als kulturelle Alternative zur Münchner Wiesn, liegt an mehreren Orten in Poing auf und kann außerdem auf www.poing.de heruntergeladen werden.

