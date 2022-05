Ameisenplage auf Spielplätzen: Poing setzt Biozide ein

Von: Armin Rösl

Hier waren Ameisen am Werk (Symbolbild). © blickwinkel/Imago

Mit Bioziden soll versucht werden, den teils massiven Ameisenbefall auf Spielplätzen einzudämmen. Das hat Poings Bürgermeister jetzt bekanntgegeben.

Poing – Um dem massiven Ameisenbefall an öffentlichen Spielplätzen sowie auf Außenanlagen von Kindertagesstätten entgegenzuwirken, wird die Gemeinde Poing eine Fachfirma für Schädlingsbekämpfung beauftragen. Das gab Bürgermeister Thomas Stark in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderates bekannt. Mit Verwendung von Bioziden werde versucht, den Ameisenbefall zu reduzieren. Der Bereich, in dem das Biozid mehrmals aufgebracht wird, müsse hierzu für etwa 24 bis 48 Stunden gesperrt werden, bis das Gift im Erdreich versickert ist.



Wie Stark weiter mitteilte, wende die Gemeinde Poing jährlich etwa 7000 Euro zur Ameisenbekämpfung auf. Das Ziel, den Befall gänzlich zu beseitigen, könne allerdings nicht erreicht werden. Jetzt werde mit dem Einsatz einer Fachfirma und mit Bioziden ein weiterer Versuch unternommen.