Amerika, England, Italien, Uganda: Hoffnungsfalter aus Poing fliegen in die Welt hinaus

Kunstprojekt

Von Armin Rösl schließen

Seit dem Start ihres Kunstprojekts vor vier Monaten sind 31 Hoffnungsfalter von Natalja Herdt in die Welt hinaus geflogen. Eine Poinger Schulklasse schickte einen Falter jetzt nach Uganda.

Poing – Per WhatsApp hat Pfarrer Henry aus Uganda an die Klasse 6b der Poinger Anni-Pickert-Mittelschule folgendes geschrieben: „Habe mich so sehr gefreut über diese super Idee! Bei uns sind so viele Leute die Hoffnung los. So viele Kinder ohne Hoffnung, weil die Eltern schon gestorben sind; weil sie nicht in die Schule gehen können, weil sie kein Schulgeld haben usw. Solche Kinder brauchen Hoffnung. Bei uns sagt man in meiner Muttersprache: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke, dass ihr uns Hoffnung gegeben habt.“



+ Schülerinnen und Schüler der 6b von Poings Anni-Pickert-Schule. © Privat

Es war die Idee von Andrea Reichardt, Elternbeiratsvorsitzende der Anni-Pickert-Schule, einen Hoffnungsfalter auf die Reise zu schicken. Lehrer Thomas Pscheidl hat sie umgesetzt. Er stammt aus Zwiesel im Bayerischen Wald, wo Pfarrer Henry aus Uganda für etwa sechs Wochen als Urlaubsvertretung des Stadtpfarrers eingesetzt war. Im Fußballverein SV 1922 Zwiesel lernten sich Pschedl und der Pfarrer bei den Alten Herren näher kennen. „Seit 2019 schicken wir Fußballer nicht mehr gebrauchte Sportkleidung nach Uganda“, erzählt Pschedl. Beim Adventsmarkt der Poinger Schule im vergangenen Jahr gab es eine Spendenaktion, von der die Schülerinnen und Schüler die Hälfte (über 500 Euro) der Einnahmen an Pfarrer Henry spendeten. Und gleichzeitig sendete die Klasse 6b per Post einen Hoffnungsfalter zu ihm nach Uganda.

+ Der Hoffnungsfalter aus Poing ist in Uganda angekommen und erhält ein Nest. © Privat

In einem Brief (siehe Kasten), der von den Schülerinnen und Schülern unterschrieben ist, schickten sie ihre Wünsche verbunden mit dem Hoffnungsfalter mit.



Der Brief der Klasse 6b Diesen Brief hat die Klasse 6b zusammen mit dem Hoffnungsfalter nach Uganda geschickt:

„Lieber Hoffnungsfalter,

bitte trage unsere Hoffnung an viele Menschen auf der ganzen Welt weiter!

Hoffnung bedeutet für mich/uns, dass

• ich weiß, dass bessere Zeiten kommen.

• ich gut in der Schule bin.

• man immer an seine Träume glauben und sie nicht verlieren soll.

• wenn man Geld oder Hilfe braucht, Menschen da sind, die einem auch helfen.

• ich an mich und andere glauben kann.

• an sich zu glauben, nicht trauern und verzweifeln, sondern mutig sein und seine Träume leben.

• man sich in schlechten Zeiten wieder aufbaut.

• Spaß im Leben wichtig ist, aber wenn auch mal was Schlimmes passiert, folgt darauf immer was Gutes. Mit Hoffnung wird das Leben immer Sinn machen.

• man seinen Träumen folgen und nie aufgeben soll.

• ich niemals aufgebe und alles schaffen kann.

• ich einen guten Job bekomme.

• trotz eines schlimmen Moments im Leben zu wissen, dass gute Sachen geschehen.

Wir sind wie Bäume, je älter wir werden, desto mehr Blätter bekommen sie und jedes Blatt gibt Hoffnung.

Diese Hoffnung verschickt die Klasse 6b der Anni-Pickert-Schule Poing

Jeder Falter ist ein Einzelstück, gefaltet aus japanischem Papier, das die Poinger Künstlerin Natalja Herdt zuvor individuell bemalt hat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Das Kunstprojekt „Hoffnungsfalter around the world“ startete am 8. November 2022 in Rom, wo der erste Papierfalter aus japanischem Papier gelandet ist. Natalja Herdt, die mit dem Kulturpreis 2021 der Gemeinde Poing ausgezeichnet worden ist, beschreibt das Projekt so: „Hoffnung auf der ganzen Welt verbreiten und Antworten auf die Frage ,Was einem Hoffnung gibt’ einzusammeln.“ Wer dies tun möchte, kann im Atelier von Natalja Herdt in Ottersberg einen Hoffnungsfalter samt Infobrief abholen und beides an egal welchem Ort ablegen. Dieser Vorgang wir mit einem Handy-Video dokumentiert, das Herdt auf ihren Social-Media-Kanälen hochlädt. Der Finder des Hoffnungsfalters hat die Möglichkeit, unter dem Video im Kommentarfeld über eigene Hoffnungen zu schreiben.

+ „Hoffnungsfalter around the world“ heißt das Projekt der Poinger Künstlerin Natalja Herdt. © Armin Rösl

Seit dem Start sind 31 Falter in die Welt hinausgeflogen, erzählt Natalja Herdt. Eine Auswahl der Städte/Orte: Buenos Aires, New York, Dublin, Marrakesch, London, Kapstadt, Las Vegas, Pyramiden von Gizeh, Berlin, Hamburg, München, Vatikan. „Ich bin überwältigt – das Projekt schlägt Flügel“, freut sich Herdt und sagt über die Aktion der Klasse 6b: „Dass jetzt ein Hoffnungsfalter in Uganda gelandet ist, um insbesondere den Kindern dort Hoffnung zu bringen, ist was ganz Wundervolles!“



Infos zum Projekt auf www.nataljaherdt.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.