An die Grills: Poinger und Bayerische Grillmeisterschaft beim Herbstmarkt

Von: Armin Rösl

Teilen

In Poing findet am 23. Oktober die Bayerische Grillmeisterschaft statt. © Christin Klose/dpa-tmn

Beim Poinger Herbstmarkt am Sonntag, 23. Oktober, findet wieder die Poinger und gleichzeitig Bayerische Grillmeisterschaft statt. Gebrutzelt wird ab 11 Uhr am Marktplatz.

Poing – Es wird wieder gebrutzelt: Am Sonntag, 23. Oktober, findet am Marktplatz die mittlerweile 7. Grillmeisterschaft Poing statt, die gleichzeitig auch als Bayerische Meisterschaft der German Barbecue Association gewertet wird. Einmal mehr ist der Poinger Ulrich Wette Organisator der Meisterschaft. Ab 11 Uhr grillen auf dem Marktplatz zehn Team um den Titel. Die Aufgabe: Ein Vier-Gänge-Menü inklusive Dessert auf selbst mitgebrachten Holzkohlegrills zaubern. Das Pflichtprodukt im zweiten Gang ist ein Dry Aged Schweinerücken von der Metzgerei Holzner aus Pliening. Die fertigen Grill-Kreationen werden ab 13 Uhr stündlich angerichtet und der Jury in einer Blindverkostung präsentiert. Die Preisverleihung ist für 18 Uhr vorgesehen.



Poing: Zehn Teams grillen um den Titel

Die Poinger/Bayerische Grillmeisterschaft findet erstmals im Rahmen des Herbstmarktes statt, der am Sonntag um 11.30 Uhr am Maibaumplatz vom 2. Bürgermeister Reinhard Tonollo und dem Gewerbeverbandsvorsitzenden Hans Reithmaier eröffnet wird. Dazu spielt die Musikkapelle Poing ein Standkonzert. Das Programm mit vielen Ständen und Aktionen spielt sich in der Hauptstraße, der Bahnhofsstraße und am Marktplatz ab. Veranstalter des Herbstmarktes (inklusive verkaufsoffener Sonntag) sind die Gemeinde und der Gewerbeverband Poing. Der Herbstmarkt findet von 11 bis 18 Uhr statt.



Poing: Herbstmarkt mit vielen Aktionen

In der Bahnhofstraße präsentieren sich laut Programmankündigung in einer Gewerbeschau unter der Regie von Katharina Kinshofer mehrere handwerkliche Betriebe. Außerdem zeigt der Poinger Schaukampf- und Lagerverein Eisenteufel Handwerk aus dem Mittelalter. Die Mitglieder pflegen historische Handwerkstechniken und leben diese unter anderem bei Mittelalterfesten in nachgestellten Lagern.



Kindersachen-Flohmarkt bei Festl & Kinshofer

Für Unterhaltung sorgt Clown Susy mit ihrem Bauchladen und einer Handpuppe. Im an der Bahnhofstraße angrenzenden Hof des Lagerhauses Festl & Kinshofer (Neufarner Straße 6 ist für Kinder eine Hüpfburg aufgebaut und es gibt einen Kindersachen-Flohmarkt. Anmeldung, Platzvergabe und weitere Informationen bei Katharina Kinshofer, unter Telefon (08121) 82300, oder per E-Mail an: festl-kinshofer@t-online.de.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Ebenfalls am Herbstmarkt vertreten sind die Poinger Wollmäuse, die gestrickte und gehäkelte Kreationen zugunsten von bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern verkaufen. Und der Weltladen der evangelischen Pfarrgemeinde, der fair gehandelte Produkte anbietet. Am Stand der Abfallberatung der Gemeinde Poing kann man sich über Abfallthemen und -entsorgung informieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.