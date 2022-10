Poing: Grundstück für Pumptrack ist 50 Meter lang und 22 Meter breit

Anspruchsvoll, mit hohen Sprüngen: Vorentwurf für Pumptrack in Poing vorgestellt

Von: Armin Rösl

Teilen

Poings Pumptrack hat die Form einer eingedellten 8. © Johannes Dziemballa / Plan: X3-Architekten

Jetzt wird es doch nichts mehr mit diesem Jahr: Der neue Pumptrack in Poing wird erst im Frühjahr 2023 fertig. Er soll anspruchsvoll mit hohen Sprüngen werden, kündigt der Planer an.

Poing – Entgegen ursprünglicher Hoffnungen müssen sich Mountainbiker und BMX-Fahrradfahrer noch bis Frühjahr gedulden. Erst dann wird die neue Pumptrack-Anlage fertig sein. Eigentlich war von der Gemeinde Poing gedacht, den Parcours noch in diesem Jahr anzulegen und zu eröffnen. Aber: „Es ist uns lange nicht gelungen, ein Architektenbüro für die Planung zu finden“, berichtete Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) am Donnerstagnachmittag im Jugendzentrum, wo der erste Vorentwurf vorgestellt wurde. Die Auftragsbücher seien voll. Letztendlich habe das Büro X3-Architekten aus Markt Schwaben die Aufgabe übernommen, das eigentlich im Hochbau tätig und unter anderem in Poing für die neue Wohnanlage an der Wildparkstraße sowie das dort geplante große Seniorenzentrum verantwortlich ist.



Planer Nikolaus Hummel stellte im Jugendzentrum den Vorentwurf vor. © Johannes Dziemballa

Planer Nikolaus Hummel, in der Freizeit selbst Pumptrack-Fahrer, von X3-Architekten präsentierte im Jugendzentrum den rund 15 Kinder und Jugendlichen sowie in gleicher Anzahl Erwachsenen/Eltern den ersten Entwurf für Poings Pumptrack. „Die Anlage hat in etwa die Dimension jener in Aschheim und ist anspruchsvoller“, nannte er zwei Merkmale. Auf einem Rundkurs in Form einer großen, auf einer Seite gequetschten 8 werde es zwei Elemente geben: den Rundkurs mit entsprechenden Kurven sowie die Möglichkeit, an einer Stelle abzubiegen in eine „Jump-Line“, wo auf gerader Strecke Sprungelemente (bis zu 1,20 Meter Höhe) befahren werden können. Mit „möglichst hohen Sprüngen“. Als Hummel dies sagte, raunten die Kinder und Jugendlichen sich ein „Yeah!“ zu.



Poing: Grundstück für Pumptrack ist 50 Meter lang und 22 Meter breit

50 Meter lang und 22 Meter breit ist die Fläche, die für den Pumptrack zur Verfügung steht. Die Bahn selbst werde auf einer Länge von etwa 45 Metern errichtet, der Untergrund: Asphalt. Die Startrampe sei etwa einen Meter hoch, so der Planer, der immer wieder ähnliche Nachfragen zur Schwierigkeitsstufe der Anlage bekam und wiederholt die Kinder und Jugendlichen beruhigte: „Du wirst ordentlich springen können“ und „Es wird ein anspruchsvoller Parcours“. Das scheint die größte Angst der Jugendlichen zu sein: Dass es ein zu leichter Pumptrack wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Diese Furcht nahm auch Bürgermeister Thomas Stark, der betonte: „Die Anlage ist für Jugendliche konzipiert, nicht für kleine Kinder.“ Es sei ein Angebot expliziert für ältere Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene.



Poing: Offener Jugendtreff in der Nähe

Bevor die Planungen umgesetzt werden, müssen diese von den zuständigen Gremien und Behörden wie Gemeinderat und Landratsamt genehmigt werden. Dann, so erläuterte Stark, folgen die obligatorischen Bodenuntersuchungen durch Archäologen. Wenn dies abgeschlossen sei, könne mit dem Bau begonnen werden. Stark hofft eigenen Worten zufolge auf eine Fertigstellung „spätestens im Frühjahr“.



Der Pumptrack wird auf der Fläche zwischen Bauhof/Volksfestplatz und Bahndamm entstehen. Auf dem östlichen Teil des dortigen Ackers, den die Gemeinde Poing für zunächst zehn Jahre gepachtet hat. Im westlichen Teil, an der Unterführung Endbachweg, wird ein Tennisplatz errichtet für den Tennisclub Rot-Weiß Poing. Beide Anlagen werden durch eine Böschung voneinander getrennt sein, so die Vorplanung.

Die Frage, ob der Pumptrack eine Flutlichtanlage erhält, konnten weder Planer Nikolaus Hummel noch Bürgermeister Thomas Stark definitiv mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Dies sei eine Budgetfrage. Laut Stark investiere die Gemeinde für den Pumptrack rund 250.000 Euro. In dessen Nähe entsteht außerdem ein offener Jugendtreff, die Container hierfür sind bereits am Rande des Volksfestplatzes aufgestellt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.