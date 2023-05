Anwohner verfolgt Jugendliche: Mutmaßliche Vandalen auf der Flucht durch Poing

Nach Sachbeschädigung

Drei Jugendliche sollen zwischen Landsham und Poing Leuchten beschädigt haben. Ein Anwohner bemerkte dies und verfolgte das Trio - ohne Erfolg. Jetzt sucht die Polizei nach den Jugendlichen.

Landsham/Poing – Die Poinger Polizei sucht nach drei Jugendlichen, die mutmaßlich in einem landwirtschaftlichen Unterstand zwischen Landsham und Poing Begrenzungsleuchten eines Schneeräumschildes beschädigt haben. Laut Pressebericht hatte ein Bewohner der Flurstraße am Dienstag drei Jugendliche gesehen, die sich in dem Stadel aufhielten. Kurze Zeit später habe der Anwohner einen lauten Knall gehört. Als sich die Jugendlichen aus dem Unterstand entfernten, entdeckte der Mann den Schaden.

Wie die Polizei berichtet, folgte der Anwohner den mutmaßlichen Tätern in Richtung Bergfeldsee. Als er sie an der Bushaltestelle gegenüber des Sees zur Rede stellen wollte, seien sie in Richtung Bergfeldpark gelaufen. Zurück gelassen haben die Jugendlichen einen Bolzen, mit welchem sie vermutlich die Begrenzungsleuchten zerstörten. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 200 Euro.



Polizei Poing bittet um Mithilfe

Laut Anwohner waren die drei Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahre alt und zwischen 170 bis 180 Zentimeter groß. Einer von ihnen habe eine besonders auffällige Frisur getragen, dunkle Haare mit blonden Strähnen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall oder zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.

