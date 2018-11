Mann will Mädchen ins Auto locken

Als vier neunjährige Mädchen auf dem Weg von der Schule nach Hause waren, wollte ein unbekannter Mann (circa 50) sie in sein Auto locken.

Welche und ob es überhaupt kriminelle Absichten waren, die der Unbekannte hatte, ist unklar. Weil sein Verhalten verdächtig war, hat die Polizeiinspektion Poing einen Vorfall öffentlich gemacht, der sich am vergangenen Freitag, gegen 12.50 Uhr, in Poing-Nord zugetragen hat. Als vier neunjährige Mädchen auf dem Nachhauseweg von der Anni-Pickert-Schule waren, wurden sie im Mitterfeldring von einem Mann aus einem roten Auto heraus gefragt, ob sie mitfahren wollen. Die Schülerinnen haben verneint und sind weggelaufen. Der Mann sei daraufhin verschwunden. „Die Freundinnen haben genau richtig reagiert“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Die Mädchen beschreiben den Unbekannten als etwa 50-jährigen Mann mit grauen, vollen Haaren. Um den Sachverhalt genau aufzuklären, bittet die Polizei Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sich angesprochen fühlen, sich bei der Dienststelle in Poing zu melden, unter Telefon (08121) 9917-0.