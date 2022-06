Auf Wiese in Poing: Polizei findet Schildkröte und versorgt sie - Besitzer gesucht

Von: Armin Rösl

Die Schildkröte in Obhut der Polizei Poing. © Polizei Poing

Die Polizei hat in Poing eine Schildkröte gefunden, erstversorgt und in eine Auffangstation gebracht. Jetzt wird der Besitzer gesucht.

Poing - Ein pensionierter Polizeibeamter entdeckte die kleine Schildkröte am Samstag auf eine Wiese an der Ecke Markomannen-/Wittelsbacherstraße in Poing-Süd. „Sie lief durch das Wiesengrundstück direkt am Haus des Finders vorbei und fraß sich durch das satte Grün“, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing. Weil der Finder nicht wusste, wem das Tier gehört, brachte er es zur Polizei, wo die Beamten es erstversorgten.

Sicher verwahrt wurde die Schildkröte die Reptilienauffangstation gebracht. © Polizei Poing

Eine Befragung der Nachbarschaft brachte allerdings keine Hinweise auf den Besitzer des exotischen Tieres, teilt die Poinger Polizei weiter mit. Deshalb brachten die Polizisten es in die Reptilienauffangstation nach München.

Es handelt sich um eine griechische Landschildkröte mit einer Körperlänge von etwa 20 Zentimetern und einem Gewicht von circa 400 Gramm. Die Polizei bittet um Hinweise zum Besitzer, unter Telefon (08121) 9917-0.

