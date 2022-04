Aufgepasst: An Poings Maibaum-Kreuzung ist jetzt die Vorfahrt geändert

Von: Armin Rösl

Die Anzinger Straße ist jetzt vorfahrtsberechtigt. © Armin Rösl

An der vor gut einem Jahr eröffneten Kreuzung am Poinger Maibaum ist jetzt die Vorfahrtsregelung geändert worden. Das sorgt, wie schon die Regel zuvor, für Verwirrung.

Poing – Einige Autofahrer sind noch unsicher, ob sie jetzt tatsächlich Vorfahrt haben: Am Montagnachmittag stoppen immer wieder Autos an der neuen Kreuzung am Maibaum in Poing-Süd, weil sie wohl unschlüssig sind. Kein Wunder: Bis vor Kurzem war die Hauptstraße vorfahrtsberechtigt, jetzt ist es die neue Kreisstraße Anzinger Straße/Am Hanselbrunn. Diese führt von der alten Kirche St. Michael am Maibaum vorbei in Richtung neuem Rewe-Markt und neuer Bahnunterführung, von dort weiter am Volksfestplatz entlang zur großen Ampelkreuzung Plieninger Straße/Gruber Straße/Am Hanselbrunn.



Poing: Anzinger Straße/Am Hanselbrunn haben jetzt Vorfahrt

Die Kreuzung am Maibaum hat seit ihrer Eröffnung Ende 2020/Anfang 2021 schon für allerlei Durcheinander sowie Beinahe- und tatsächliche Unfälle geführt. Weil die augenscheinlich größere und übergeordnete Verbindung von Norden nach Süden bzw. umgekehrt (Anzinger Straße/Am Hanselbrunn) eben nicht vorfahrtsberechtigt war, sondern jene von Ost nach West: die Hauptstraße.

Von der Straße Am Hanselbrunn kommend hat der Verkehr jetzt Vorfahrt. © Armin Rösl

Nach mehreren Diskussionen im Gemeinderat und Interventionen der Gemeindeverwaltung an das zuständige Landratsamt Ebersberg ist die Vorfahrtsregelung nun geändert worden. Hauptkritikpunkt der Gemeinde war, dass die bis vor Kurzem angeordnete Vorfahrtsregelung am Maibaumplatz nicht dem Straßenausbauzustand entspreche. Dies kritisierte Bürgermeister Thomas Stark bereits in der Sitzung des Gemeinderates im Januar 2021.

Die Kreisbehörde hatte damals die Ansicht vertreten, dass eine Änderung nicht vertretbar sei – was wiederum mit der großen Ampelkreuzung an der Plieninger Straße/Gruber Straße/Am Hanselbrunn zusammenhänge. Erst wenn die Ampel dort anders geschaltet werde, sei eine Änderung am Maibaum möglich. Nur so würden die Verkehrsströme ohne größere Probleme laufen.



Landratsamt hat Anordnung umgesetzt

Eine Ansicht, die die Gemeinderatsmitglieder und die Verwaltung in Poing nicht teilten und kopfschüttelnd ablehnten – und weiterhin auf eine Änderung am Maibaumplatz drängten. Diese ist nun tatsächlich erfolgt, nachdem die Ampelschaltung an der großen Kreuzung geändert worden ist. Dort haben nun Linksabbieger von der Gruber in die Plieninger Straße per eigenem Pfeil eine längere Grünphase. Die Rotphase für Autofahrer, die von der Straße Am Hanselbrunn zur Kreuzung kommen, beginnt entsprechend früher.



Die Chronologie nochmals zusammengefasst: Im Januar 2021 hatte die Gemeinde Poing den Antrag auf Änderung der Vorfahrtsregelung am Maibaum an das Landratsamt gestellt. Im Januar 2022 teilte die Kreisbehörde dem Rathaus mit, dass diese Änderung nun angeordnet worden sei. Im April 2022 ist die Umsetzung erfolgt.

