Poing: Spendensammlung auf Online-Plattform

Aufräumarbeiten und Spendensammlung nach Brand in Wohnhaus in Poing

Von: Armin Rösl

Doris und Sascha Oestreich im ausgebrannten Zimmer ihres ältesten Sohnes. © Armin Rösl

Eine Woche nach dem Brand in einem Poinger Wohnhaus wurde jetzt eine Spendensammlung gestartet. Das Feuer zerstörte das Jugendzimmer. Mutter und Kinder wohnen vorübergehend woanders.

Poing – Das Jugendzimmer von Daniel Oestreich gibt es nicht mehr: Der Raum im Dachgeschoss des Reihenhauses am Poinger Palisadenweg ist am vergangenen Dienstag komplett ausgebrannt. Die Ursache für das Feuer ist nach wie vor unklar, die Kripo Erding ermittelt. Als das Feuer im Dachgeschoss ausbrach, war lediglich der neunjährige Rafael zuhause, zum Glück im Erdgeschoss. Als er Brandgeruch bemerkte, verließ er das Gebäude, erzählt Mama Doris Oestreich. Die 45-jährige Lageristin arbeitete zu dem Zeitpunkt im nahe gelegenen Edeka-Markt und erfuhr von Nachbarn von dem Brand. Bei dem wurde zum Glück niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

Poing: Brandursache ist weiterhin unklar

In dem Haus im Mehrspänner herrscht Tage nach dem Feuer immer noch Brandgeruch. Das Jugendzimmer unterm Dach ist völlig zerstört. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht nach unten in die anderen Geschosse aus. Überall aber hat sich Ruß abgesetzt, an den Wänden, an den Möbeln.



Die Ursache für den Brand am Dienstag vor einer Woche ist bislang unklar. © Armin Rösl

Doris Oestreich ist mit ihren Kindern Daniel (15), Sarah (13) und Rafael (9) übergangsweise zur Miete in Glonn untergekommen. Ihr Mann Sascha (46) bleibt im Haus. „Unser Schlafzimmer ist im Keller und dort riecht es fast nicht nach dem Brand“, sagt der Lagerist. Er und seine Frau werden in den nächsten Wochen und Monaten damit beschäftigt sein, das Haus auszuräumen, um es zu renovieren. Vor 17 Jahren haben sie es gekauft, in diesem Haus wollen sie auch bleiben, betonen beide.



Der direkte Link: https://www.gofundme.com/f/hilfe-nach-einem-hausbrand?utm_source=whatsApp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Die Hilfsbereitschaft sei groß, erzählen Doris und Sascha Oestreich. Insbesondere von der Schul- und Elterngemeinschaft der Montessori-Schule Niederseeon, die von allen drei Kindern besucht wird, und von der Kirchengemeinde Poing. Dort ist Daniel bei den Pfadfindern aktiv, für das diesjährige große Zeltlager hatte er unter anderem einen neuen Schlafsack bekommen. Der ist verbrannt. Wie alles in seinem Zimmer, von CDs über Sportutensilien bis hin zu Büchern, dem Computer und Kleidung.

Ein Schock sei es für ihren ältesten Sohn gewesen, dass bereits kurz nach dem Brand im Internet Handyfotos die Runde machten, die Aufnahmen von zerstörtem Mobiliar aus Daniels Zimmer zeigten, erzählt seine Mutter. Bilder von verkohlten, privaten Gegenständen, die die Feuerwehr vom Balkon in den Garten geworfen hatte. Diese „Sensationslust“ von Passanten bzw. Unbeteiligten sei zu viel und könne bei den Betroffenen Schaden anrichten, sagt Doris Oestreich.



Poing: Spendensammlung auf Online-Plattform

Doreen Richter, eine Freundin der Familie, hat auf der Internet-Plattform gofundme eine Spendensammlung für die Familie Oestreich eingerichtet. „Sie soll helfen, die zusätzlichen Mietkosten (in Glonn, die Red.) und vor allem eine neue Zimmerausstattung (Möbel, neuer Laptop, Anziehsachen usw.) für den ältesten Sohn zu puffern“, schreibt Richter.



Auch hierfür danken Doris und Sascha Oestreich sehr und blicken zuversichtlich in die Zukunft. Mit Lächeln auch in die nahe: Am kommenden Sonntag feiert Rafael seinen 10. Geburtstag.

