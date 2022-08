Ausfällig am Ostbahnhof: Betrunkener Poinger (34) beleidigt und bedroht Polizisten

Von: Armin Rösl

Die Bundespolizisten fesselten den Poinger und brachten ihn zur Dienststelle. (Symbolbild) © Bundespolizei Bad Bentheim

Mehr als zwei Promille Alkohol hatte ein 34-jähriger Poinger intus, der am Ostbahnhof Polizisten bedroht und beleidigt hat. Das war nicht sein einziger Ausfall.

München/Poing – Ein stark betrunkener Poinger hat am Sonntagabend in einer S-Bahn Personen belästigt und später am Ostbahnhof Beamte der Bundespolizei „massiv verbal beleidigt und bedroht“. So steht es im Pressebericht der Bundespolizeiinspektion München. Gegen 21.30 Uhr hatten Passanten am Ostbahnhof eine Streife auf den 34-Jährigen aufmerksam gemacht.

„Auf die Ansprache der Beamten reagierte der Poinger sofort äußerst aggressiv“, teilt die Bundespolizei mit. Im Pressebericht steht, dass der Mann 2,72 Promille Alkohol gehabt habe. Als die Polizisten ankündigten, ihn zum Revier mitzunehmen, habe er mehrfach in „bedrohlicher Art und Weise in Richtung deren Kopf- und Gesichtsbereiche gestikuliert“. Auch das angekündigte Einschalten einer Bodycam habe nicht zu seiner Beruhigung beitragen können. Aufgrund seines Verhaltens sei der Poinger zu Boden gebracht und gefesselt zur Dienststelle transportiert worden.

Gegen ihn ist Strafanzeige wegen Bedrohung und Beleidigung gestellt worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I konnte der Poinger die Dienststelle freien Fußes wieder verlassen. Dabei, so heißt es im Bericht, sei er „etwas ruhiger“ gewesen.

