Automatensprengung am S-Bahnhof Poing: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Mit Böllern wurde Mittwochfrüh, gegen 4 Uhr, dieser Fahrkartenautomat am Poinger S-Bahnhof gesprengt.

Ermittlungen auf Hochtouren

Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, den Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Poing gesprengt zu haben. Der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Poing – Im Fall des gesprengten Fahrkartenautomaten am Poinger S-Bahnhof hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 19-jährige Mann ohne festen Wohnsitz sei am Mittwochnachmittag festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft, teilt das Polizeipräsidium München mit.

Wie berichtet, wurde am Mittwoch, gegen 4 Uhr früh, ein Automat am Bahnsteig Richtung München gesprengt. Hierzu hatte der Täter mehrere Böller benutzt; anschließend flüchtete er mit der Geldkassette. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Schaden am zerstörten Automaten wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Aufgrund ähnlich gelagerter Fälle im Bereich des Polizeipräsidiums München wurden die Ermittlungen ausgedehnt. Für den Landkreis Ebersberg ist das Polizeipräsidium Nord in Ingolstadt zuständig, das zusammen mit der Kripo Erding die Ermittlungen im Poinger Fall aufgenommen hatte. Im Rahmen von gemeinsam durchgeführten Überprüfungen mit Beamten aus den beiden Präsidien sei es gelungen, den 19-Jährigen noch am Tag der Tat zu ermitteln und festzunehmen. Die Ermittlungen dauern an, weshalb „zum aktuellen Zeitpunkt hierzu keine weiteren Angaben getätigt werden können“, heißt es im Pressebericht von Freitagmittag.

