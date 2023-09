Autos in Poing zusammengekracht: zweimal Totalschaden

Von: Armin Rösl

Teilen

Bei einem Unfall in Poing sind drei Personen leicht verletzt worden (Symbolbild). © IMAGO/Gelhot

Bei einem Unfall in der Gruber Straße in Poing sind drei Personen leicht verletzt worden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge sind Totalschaden.

Poing – Auf der Gruber Straße in Poing, im Bereich des BayWa-Marktes, sind am Montag gegen 17.15 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt, an den Autos entstand Totalschaden, teilt die Polizeiinspektion Poing mit.



Laut deren Pressebericht hatte die Fahrerin eines Kleinwagens an der Einmündung der Gruber Straße einen herannahenden Kombi übersehen, der Vorfahrt hatte. Die Frau fuhr auf die Gruber Straße, die Fahrerin des Kombis versuchte noch rechtzeitig zu bremsen, was ihr allerdings nicht gelang.



Poing: Beide Fahrzeuge Totalschaden

Sie und ihr Beifahrer sowie die Autofahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und konnten nach einer kurzen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden, so die Polizei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Da anfangs von einem Frontalzusammenstoß ausgegangen wurde, war ein Aufgebot von 18 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Poing sowie ein Kreisbrandmeister vor Ort, heißt es im Polizeibericht.



Aufgrund der Versorgung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Gruber Straße in dem Bereich einseitig (ortsauswärts) für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr auf der verbleibenden Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Durch die Sperrung kam es zu kleineren Behinderungen im Feierabendverkehr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.