S-Bahnhof gesperrt: In den Sommerferien kein Halt in Poing

Wegen des Umbaus hält in den Sommerferien am S-Bahnhof Poing keine S-Bahn.

Bauarbeiten

Von Armin Rösl schließen

Der S-Bahnhof Poing ist in den Sommerferien gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten.

Poing - Wegen des barrierefreien Umbaus ist der S-Bahnhof Poing ab Freitag, 30. Juli, bis zum 13. September gesperrt. Bedeutet: In den Sommerferien hält keine S-Bahn in Poing. Es werden Busse als Ersatz eingesetzt, teilen MVV und Gemeinde mit. Auch die Buswendeschleife und die Wertstoffinsel auf der Südseite des Bahnhofs sind in den Ferien gesperrt. Die Bushaltestelle wird auf die Nordseite verlegt. Die Bauarbeiten werden in den Sommerferien auch an den Wochenenden durchgeführt, informiert die Gemeinde. Hierfür habe die Baufirma eine Genehmigung erhalten.