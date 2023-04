S-Bahnhof Nordseite: Poing bekommt neuen Busbahnhof

Von: Armin Rösl

Die bisherige Busspur wird in einen kleinen Busbahnhof umgebaut. © Armin Rösl

Bis voraussichtlich Ende Juni dauern die Umbaumaßnahmen auf der Nordseite des S-Bahnhofs Poing. Dort wird ein neuer Busbahnhof errichtet. Nicht die erste Nachbesserung am Bahnhof.

Poing – Nächste Nachbesserung an der vor genau drei Jahren eröffneten Geh- und Radunterführung am Poinger S-Bahnhof: Seit Dienstag wird die Busspur auf der Nordseite (beim Marktplatz) umgebaut in einen kleinen Busbahnhof. Außerdem wird die Kiesfläche entlang des Gebäudes auf der Ostseite (in dem sich ein italienisches Restaurant, ein Reisebüro und ein Nagelstudio befinden) umgestaltet in einen Fahrradparkplatz mit rund 100 Abstellmöglichkeiten. Hier soll auch begrünt werden.



Poing: Circa 100 neue Fahrradstellplätze

Bis voraussichtlich Ende Juni werden die Umbauarbeiten dauern, die laut Schätzung von Gemeindeverwaltung und Planungsbüro etwa 130.000 Euro brutto kosten. In dieser Zeit sind für die Linienbusse Ersatzhaltestellen eingerichtet (siehe Kasten).

Ersatzhaltestellen auf der Nordseite des S-Bahnhofs Aufgrund der Umbauarbeiten halten die MVV-Regionalbuslinien auf der Nordseite des S-Bahnhofs teilweise an anderer Stelle:

• Linie 446: Halt in der Alten Gruber Straße im Baustellenbereich

• 460: Halt in der Marktstraße am Taxistand

• 461 + 463: Halt am Beginn der Friedensstraße (beim Parkhaus)

• 464: Halt in der Alten Gruber Straße im Baustellenbereich

• 465: Die Fahrten des Schülerverstärkers mittags halten dauerhaft an der Haltestelle „Poing Schulzentrum“ (am Rondell) und nicht mehr am Bahnhof

• 468: Halt in der Alten Gruber Straße im Baustellenbereich

Auf dem gepflasterten Verbindungsweg, wo bislang die Linienbusse halten, werden nun barrierefreie Haltebuchten mit ebenem Aus- und Einstieg gebaut. Außerdem wird eine Schleppkurve für ausreichend Platz für die Busse realisiert.

Nach Fertigstellung ist am neuen Busbahnhof Platz für vier Busse hintereinander, erläuterte der von der Gemeinde beauftragte Verkehrsplaner in der Gemeinderatssitzung im Oktober 2022. Damals hatte der Gemeinderat der Entwurfsplanung zugestimmt. Der zufolge werden die MVV-Linienbusse auf der Seite zum Bahnhof hin aufgereiht stehen, sodass Passagiere künftig nicht mehr auf der Straßenseite ein-/aussteigen müssen.

Poing: Nicht die ersten Nachbesserungen

Die Umgestaltung der Busspur ist eine weitere Nachbesserungsmaßnahme an der Unterführung. Nach deren Eröffnung im April 2020 hat die Gemeinde die Rampe auf der Südseite mit einer Grüninsel versehen.



Die längliche Kiesfläche wird begrünt und es werden ca. 100 Fahrradstellplätze errichtet. © Armin Rösl

Später wurde am Bahnsteig Richtung München nachgepflastert, weil die Deutsche Bahn dort lediglich eine 2,50 Meter breite Fläche (entspricht laut Bahn der vorgeschriebenen Mindestbreite) gepflastert und den Rest als Kiesfläche übrig gelassen hatte. Die ersten Nachbesserungsarbeiten waren schon zwei Monate nach der Eröffnung notwendig: An einer der neuen Treppen der Unterführung waren Bauschäden festgestellt worden.

