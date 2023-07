S-Bahnhof Poing: Neu gestalteter Busbahnhof jetzt in Betrieb

Von: Armin Rösl

Die alte Busspur wurde umgestaltet für den neuen Busbahnhof. © Armin Rösl

Der umgebaute Busbahnhof auf der Nordseite des Poinger S-Bahnhofs ist fertig und in Betrieb. Dennoch laufen in diesem Bereich die Bauarbeiten weiter - für circa 100 neue Fahrradstellplätze.

Poing – Die Umbauarbeiten am Busbahnhof auf der Nordseite des Poinger S-Bahnhofs sind im vollen Gange, die Busspuren aber sind jetzt fertiggestellt. Das teilt die Gemeinde Poing mit. Die Busse fahren nun wieder ihre angestammten Haltestellen zwischen S-Bahnhof und Marktplatz an. Die Ersatzhaltestellen entlang der Marktstraße und der Friedensstraße sind aufgehoben.



Poing: Barrierefreier Zugang in die Busse

Wie berichtet, wurde die bisherige Busspur erweitert und mit barrierefreien Zugängen versehen. Nun können bis zu vier MVV-Linienbusse hintereinander halten, sodass die Passagiere gleich Richtung Bahnhof bzw. am Marktplatz ein- und aussteigen können und dies nicht mehr auf der Straßenseite tun müssen.



Bordstein wird nochmals abgesenkt

Allerdings gibt es einen Makel, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Sprache kam: Der lang gezogene und jetzt erhöhte Bordstein ist lediglich punktuell abgesenkt, was es insbesondere für Radfahrer und Kinderwagen schwer macht, die Busspur zum Bahnhof hin (und zurück) zu überqueren. Bürgermeister Thomas Stark kündigte in der Sitzung an, dass hier noch nachgebessert und der Leistenstein breiter abgesenkt werde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die weiteren Arbeiten zur Umgestaltung der Nordseite des S-Bahnhofs dauern an, weshalb der Bereich östlich des Trichters noch vollständig für den Fußgänger- und Radverkehr gesperrt ist. Hier (entlang des Gebäudes, in dem sich italienisches Restaurant, Reisebüro und Nagelstudio befinden) werden rund 100 Fahrradabstellplätze errichtet, außerdem wird der Bereich begrünt. Der Zugang zum Bahnsteig Richtung München ist weiterhin vom Hinterausgang des Parkhauses bzw. von der Plieninger Straße kommend möglich.



Laut von der Gemeinde beauftragten Planungsbüro belaufen sich die Kosten für die barrierefreie Neugestaltung der Busspur mit Haltebuchten und Schleppkurve zum Wenden schätzungsweise rund 130.000 Euro brutto.

