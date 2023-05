S-Bahnhof Poing: Unbekannte zerstören alle Deckenleuchter in der Unterführung und wüten auch auf Baustelle

Von: Armin Rösl

Erst vor Kurzem musste an den Wänden der Unterführung Graffiti entfernt werden. Jetzt wurden alle Deckenleuchter zerstört. © Johannes Dziemballa

Der Vandalismus in Poing hört nicht auf: Unbekannte haben alle Deckenleuchter der S-Bahnunterführung beschädigt. Außerdem wurden an der angrenzenden Busbahnhof-Baustelle Gegenstände zerstört.

Poing - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende (in der Zeit von Freitag, 12. Mai, bis Montag, 15. Mai) in der Poinger S-Bahnunterführung sämtliche Deckenstrahler beschädigt. Dies wurde erst jetzt festgestellt und der Polizei gemeldet. Weil nicht nur das Glas, sondern auch die Fassungen kaputtgemacht wurden, ist ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden, teilt die Polizeiinspektion Poing mit. Wie die Gemeindeverwaltung informiert, werde die Beleuchtung zeitnah ersetzt. Bis dahin allerdings bleibt es in der Unterführung dunkel.

Außerdem berichtet das Rathaus, dass auch auf der Baustelle an der Bushaltestelle zwischen S-Bahnhof und Marktplatz mehrere Gegenstände mutwillig zerstört wurden und eine Maschine gestohlen worden ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vandalismus machen können, werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden, Telefon (08121) 9917-0. Die Gemeinde Poing setzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 150 Euro aus.

Erst vor wenigen Wochen hatten Unbekannte mehrere, zum Teil großflächige Graffiti an die Wände der Unterführung gesprüht. Diese Schmierereien sind jetzt beseitigt worden. Und am 10. Mai wurde ein Fahrkartenautomat am Bahnsteig Richtung München gesprengt. Hier hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

