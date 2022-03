Bald in Poing: Streetball auf Stockschützenplatz

Von: Armin Rösl

Der Stockschützenplatz wird zur Streetballanlage. © Armin Rösl

Auf der asphaltierten Stockschützenanlage im Sportzentrum Poing wird eine Streetballanlage entstehen. Mit zwei Körben und entsprechenden Markierungen.

Poing – Mit der Sanierung und Erneuerung des Tartanbelags im Stadion des Poinger Sportzentrums wird der dortige Basketballplatz hinter dem südlichen Tor wegfallen. Auf der Suche nach Ersatz hatte die Gemeinde zunächst geplant, auf dem Stockschützenplatz im Norden des Sportzentrums die Basketballanlage neu zu platzieren (wir berichteten). Dieser Idee hat das von der Gemeinde beauftragte Fachplanungsbüro nun eine Absage erteilt, weil der Platz aufgrund der Asphaltfläche „keine sportfunktionellen Eigenschaften besitzt“. Das gab das Rathaus in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Auf der Stockschützenfläche (die im Winter bei entsprechend dauerhaft niedriger Temperatur zur Eislauffläche aufgespritzt wird) könne lediglich eine Streetballanlage errichtet werden, so das Planungsbüro. Bedeutet: Man darf nur auf einen Korb spielen.



Poing: Sanierungsarbeiten in diesem Jahr

Hierfür gebe es auf der Stockschützenfläche zwei Möglichkeiten: zwei Masten am Rand des Spielfeldes, sodass die Körbe diagonal gegenüber stehen, oder ein Mast in der Spielfeldmitte mit einem Doppelkorb auf zwei Seiten.



Wie Bürgermeister Thomas Stark bekannt gab, habe die Jugendsozialarbeit der Gemeinde Poing in fünf Klassen der Anni-Pickert-Mittelschule eine Umfrage durchgeführt. Hier habe sich eine klare Tendenz zur ersten Variante ergeben. Diese werde auch umgesetzt, mit zwei Masten/Basketballkörben am Rand des Spielfeldes. Die Asphaltfläche werde entsprechend einer Streetballanlage liniert.



Stadion wird fast zum reinen Leichtathletikstadion

Die Erneuerung des kompletten Tartanbelags (Rundlaufbahn und Flächen im Süden und Norden) im Stadion soll auf Beschluss des Gemeinderates in diesem Jahr erfolgen und bis spätestens September abgeschlossen sein. Durch den Wegfall des Basketballfeldes wird das Stadion fast zur reinen Leichtathletikanlage (plus dem Fußballfeld in der Mitte). Im südlichen Bereich (jetziges Basketballfeld) werden eine Diskus- und eine Hochsprunganlage neu errichtet, die bisherige Kugelstoßanlage und der Wassergraben (beides wird nicht mehr genutzt) entfallen. Im nördlichen Bereich entstehen Sprunggrube und Stabhochsprunganlage.