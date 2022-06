Basketballplatz, Internet-Café und mehr: Schüler präsentieren Ideen für Lerchenwinkel Poing

Von: Armin Rösl

Realschüler haben sich darüber Gedanken gemacht, wie die Bereiche Bergfeldplatz und Aktivitätenband (rot markiert) gestaltet werden können. © Johannes Dziemballa

Die Jugendlichen in die Gestaltung des Ortes einbinden ist ein Ziel des Poinger Jugendkonzepts. Jetzt haben Realschüler ihre Ideen für den Lerchenwinkel vorgestellt.

Poing – Aktivitätenband und Bergfeldplatz: Zwei Bereiche am Nord-Rand des Neubaugebiets Lerchenwinkel, die mit Leben gefüllt werden wollen. Wie das funktionieren könnte, darüber haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10c der Dominik-Brunner-Realschule Gedanken gemacht. Bei einem kommunalpolitischen Planspiel haben sie Ideen zu einem Konzept erarbeitet, das die 16-jährige Sarah Klein am Dienstagabend in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderates Poing vorgestellt und dafür am Ende großen Beifall von allen Ausschussmitgliedern erhalten hat.

Poing: Vorschläge für Bergfeldplatz und Aktivitätenband

Aktivitätenband und Bergfeldplatz sind direkt an der Bergfeldstraße platziert, dazwischen wird sich das künftige Gymnasium befinden. Wann dessen Bau startet, steht noch nicht fest. Insbesondere für Jugendliche soll es in den beiden Bereichen Angebote geben, weshalb die Realschüler im Planspiel die Aufgabe hatten, Vorschläge zu machen. Diese, so kündigten es Ausschussmitglieder aller Fraktionen an, sollen in die Detailplanungen aufgenommen und, wenn möglich, umgesetzt werden. Die letztendliche Entscheidungsgewalt wird beim Gemeinderat liegen.

Die Ideen und Vorschläge der Klasse 10c im Einzelnen: eingezäunter Basketballplatz, Schallschutzhügel zur Wohnbebauung mit Überdachung und Platz zum Treffen, Insektenwiese, Wiese mit Bänken und Tischen sowie ein Café/Treffpunkt am Bergfeldplatz (gegenüber vom Edeka-Markt). Zu Letzterem hat sich eine Arbeitsgruppe der 10c konkret Gedanken gemacht, wie und wer das (Internet-)Café, das nahe des Gymnasiums situiert sein sollte, betreiben könnte. In diesem Zusammenhang sagte Sarah Klein: „Wir Jugendliche in Poing haben nicht wirklich überdachte Plätze, wo wir uns treffen können.“



Applaus und Zustimmung von allen Fraktionen

Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) kündigte an, die Ideen in die weiteren Planungen und Diskussionen einzubeziehen. Carola Stoll, Lehrerin und Leiterin der Abschlussklasse 10c, kündigte an, weiterhin an dem Thema „Jugendliche einbinden“ dranzubleiben: „Jetzt haben Sie mich an der Backe“, sagte sie mit einem Lächeln. Auch mit Blick auf die geplante Pumptrack-Anlage, die hinter dem Bauhof bzw. nahe des Volksfestplatzes errichtet werden soll. Dieses Vorhaben hat der Gemeinderat bereits einstimmig beschlossen.

