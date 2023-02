Bauzentrum Poing ist jetzt auch Kunstzentrum: Kunst in 16 Musterhäusern

Von: Armin Rösl

In einem Musterhaus fliegt ein Schwarm Hoffnungsfalter von Natalja Herdt. © Johannes Dziemballa

Die Werke von 16 Kunstschaffenden aus Poing und Umgebung sind bis Ende Februar im Bauzentrum Poing in Grub zu sehen. Damit wird Bayerns größte Eigenheimausstellung auch zum Kunstzentrum.

Grub – Die Werke der 16 Künstlerinnen und Künstler aus Poing und Umgebung, die am Freitagabend bei der „Langen Nacht der Musterhäuser“ im Bauzentrum Poing in Grub erstmals präsentiert wurden, bleiben noch bis Ende Februar in den Musterhäusern. Das gaben Andreas Speer, Geschäftsführer der Ausstellungsgesellschaft Eigenheim & Garten, und Poings Bürgermeister Thomas Stark bei der Eröffnung bekannt. Letzterer wies darauf hin, dass für Poinger Bürgerinnen und Bürger der Eintritt ins Bauzentrum stets kostenlos ist (bei Vorlage eines Ausweises). Das Bauzentrum ist somit nicht nur eine Ausstellung von Musterhäusern, sondern auch von Kunst.



Alle Künstlerinnen und Künstler mit Ausstellungs-Geschäftsführer Andreas Speer (hinten li.), Bürgermeister Thomas Stark (2.v.li.) und Musiker Wolfgang Gerrer (re.). © Johannes Dziemballa

Natalja Herdts Hoffnungsfalter fliegen unter Glasdach scheinbar schwerelos durch den Raum. Kunstvoll gehalten sind die Falter aus Japanpapier von dünnen Drähten. Unter diesem Falterschwarm trafen sich am Freitagnachmittag alle 16 Künstlerinnen und Künstler sowie Interessierte zur Ausstellungseröffnung sowie zur Eröffnung der „Langen Nacht der Musterhäuser“. Die dauerte bis 22 Uhr, viele Besucher aus Nah und Fern kamen, um sich Bayerns größte Eigenheimausstellung mit 59 Musterhäusern anzusehen.



Hier sind die Ausstellungen zu sehen Am Eingang liegen Flyer aus mit den Namen der Künstlerinnen und Künstler und in welchen Häusern deren Werke zu sehen sind. Hier der Überblick: Kornelia Boy im Rensch-Haus (Nummer 12 auf dem Lageplan)

Norbert Haberkorn in „Danwood“ (13)

Dr. Jürgen Haupt im Rötzer-Ziegel-Element-Haus (21)

Daniela Rudolph im Massa Haus (22)

Melanie Kirchlechner bei Bau-Fritz (23)

Natalia Sirin im Rubner Haus (25a+b)

Ulla Schulz bei Bien-Zienker (26+47)

Stefani Kling bei Huber & Sohn (28)

Martin Köbele im Gruber Holzhaus (29)

Beate Braß im Hartl-Haus (33)

Peter Böhm bei Keilhofer (34)

Natalja Herdt im Huf Haus (36)

Inge Schmidt bei Kampa (40)

Ilse Niedermeier im Okal Haus (50)

Petra Schmitt im Aumer Massivhaus (53)

Tamara Suchan im Allkauf Haus (54)

Gleichzeitig konnten sie in 16 Häusern Kunstwerke sehen. Die Idee zu dieser Verbindung Musterhausausstellung und Kunstausstellung hatte Bürgermeister Stark. Kuratorin ist Poings Kulturreferentin Birgitta Nagel. „Von dieser Aktion profitieren alle Beteiligten“, sagte Geschäftsführer Speer bei der Eröffnung. „Die Kunstschaffenden haben die Möglichkeit, ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen, die Haushersteller erweitern die Innengestaltung ihrer Entwürfe um eine zusätzliche Dimension, und die Besucherinnen und Besucher erleben in den Häusern Architektur und Kunst im Zusammenspiel.“ Zu sehen bis Ende Februar.



Öffnungszeiten:

Das Bauzentrum Poing in Grub (Senator-Gerauer-Straße 25) ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Der Eintrittspreis beträgt vier Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder von 11 bis 16 Jahren sowie Studenten und Senioren. Poinger Bürgerinnen und Bürger zahlen keinen Eintritt.

