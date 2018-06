Das große Brutzeln

Welche Mannschaft ist Bayerns bestes Grill-Team? Die Antwort gibt‘s in einer Woche bei der bayerischen Grillmeisterschaft in Poing.

Poing – Auf dem Poinger Marktplatz wird es am Samstag, 23. Juni, kräftig brutzeln und rauchen, wenn dort die mittlerweile fünfte Grillmeisterschaft Poing stattfindet. Sie ist zugleich die offizielle Bayerische Meisterschaft der German Barbecue Association. Organisator ist einmal mehr Uli Wette aus Poing, der selbst nicht nur leidenschaftlicher Griller ist, sondern seit vielen Jahren bei Deutschen sowie Europa- und Weltmeisterschaften in der Jury sitzt. Die Bayerische Meisterschaft in Poing startet um 12 Uhr, Siegerehrung ist am Abend.

23 Teams haben sich bereits angemeldet, berichtet Wette, darunter auch der amtierende Meister „Passion BBQ“ aus Durach. Die Teilnehmerzahl bedeutet einen neuen Rekord, vergangenes Jahr waren es 16 Teams. „Zum Vergleich: Die Deutsche Meisterschaft 2017 hatte 38 Mannschaften“, so Uli Wette. Gar nicht so viel mehr als in Poing, zumal noch zwei Startplätze frei sind. Dann wären es 25 Mannschaften, doch schon die 23 sind ein Beweis dafür, dass der Wettkampf in Poing mittlerweile beliebt ist und großes Renommee hat. „Rechnet man die Anreisekilometer aller Teams zusammen, kommt man auf 2690 Kilometer“, erzählt Wette.

Die Mannschaften werden auf dem Marktplatz ihre Grills aufbauen, erlaubt ist nur Holzkohle, Gas- oder Elektrogrills müssen draußen bleiben. Die Jury setzt sich aus fast 30 Frauen und Männern zusammen, die die Speisen „blind“ verkosten werden, informiert Wette. „Die Juroren sehen und wissen nicht, von welchem Team das jeweilige Essen kommt.“ Wem schon jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft: In der Jury ist kein Platz mehr frei, im Gegenteil: Es gibt bereits eine Warteliste für den Fall von kurzfristigen Absagen.

Uli Wette erläutert den Modus des Wettbewerbs: „Die Grillteams bringen ihr Equipment sowie die Zutaten und Gewürze selbst mit und bereiten die Hauptzutat und die Beilagen vor Ort vor.“ Vorgegeben sind vier Gänge: „Alles aus dem Meer“, Schweinelende, „Fingerfood“ und Dessert. Zu allen Gängen muss jeweils noch eine Beilage gegrillt werden, auch das Dessert kommt vom Grill. „Der Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesagt“, betont Wette.

Die Teams werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe gibt den jeweiligen Gang zur vollen Stunde ab, die andere zur halben Stunde. Jeder Gang wird mit einem Abstand von einer Stunde abgeliefert und muss in einem Zeitfenster von zehn Minuten abgegeben werden. Uli Wette: „Jedes Team reicht pro Gang vier Portionen ein. Es werden also 368 Portionen gegrillt und bewertet.“

Die Jury urteilt über das Aussehen des Gesamtgerichts, den Garzustand des Hauptbestandteils, den Geschmack des Hauptbestandteils und die Beilage mit Noten von 1 („ungenießbar“) bis 10 („das Beste, was ich je in meinem Leben hatte“).

Die Poinger Grillmeisterschaft (der Eintritt ist frei, Zuschauer sind willkommen) findet erstmals nicht im Rahmen des Straßenfestivals statt. Stattdessen ist das große Grillen am 23. Juni Teil des Western- und Country-Festes vor dem City Center. Auf dessen Bühne wird die Siegerehrung stattfinden.

Wer Lust hat, an der Bayerischen Grillmeisterschaft teilzunehmen, schreibt eine E-Mail an Organisator Uli Wette: info@grillmeisterschaftpoing.de. Internetseite: www.grillmeisterschaftpoing.de.