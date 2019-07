Kinder bei Schulfest gewürgt? Poinger Promille-Lehrerin unter Verdacht

Eine 61-jährige Lehrerin muss sich vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten. Ihr wird Körperverletzung von Kindern bei einem Schulfest im Dezember 2017 vorgeworfen. Damals war sie betrunken.

Poing –Was ist passiert in der Aula der Anni-Pickert-Schule Poing an jenem Abend Ende November 2017, während draußen auf dem Schulhof der Adventsmarkt zu Ende gegangen ist, auf dem auch Glühwein ausgeschenkt wurde? Die Staatsanwaltschaft wirft einer Lehrerin Körperverletzung vor. Sie soll in der Aula drei Buben im Alter von damals acht und neun Jahren geschubst, gewürgt, angeblich auch an den Haaren gezogen und zu Boden geworfen haben. Ob es tatsächlich so gewesen war, versucht das Amtsgericht Ebersberg herauszufinden. Am Mittwoch, 3. Juli, startete die Verhandlung.

Nach den ersten Zeugenaussagen scheint eines festzustehen: Die Angeklagte war an jenem Abend alkoholisiert. Der Atem-Alkoholtest, den ein Polizist unmittelbar nach dem Vorfall bei der Lehrerin durchgeführte hatte, ergab laut Gericht einen Wert von 1,03 – was hochgerechnet 2,06 Promille Blutalkohol ergebe. Eine vor Gericht als Beweis verwertbare Blutentnahme ist damals allerdings nicht durchgeführt worden.

Seit Mittwoch muss sich die heute 61-Jährige Lehrerin, gegen die ein Disziplinarverfahren läuft und die derzeit krank geschrieben ist, vor dem Jugendschutzgericht verantworten.

Mutmaßliche Opfer sagen aus

Dort schilderten die drei mutmaßlichen Opfer Euron (damals acht Jahre), Dion und Bozo (damals beide neun) unabhängig voneinander im Zeugenstand ihre Erinnerungen an damals. Sie hätten in der Aula Fangen gespielt und der Hausmeister habe sie aufgefordert, aufzuhören. Nachdem sie kurz draußen auf dem Schulhof gewesen seien, wo der Adventsmarkt stattfand, seien sie in die Aula zurückgekehrt, weil es ihnen zu kalt gewesen sei. Dort hätten sie wieder Fangen gespielt, als die Lehrerin gekommen sei und sie angeschrien habe, aufzuhören. Die drei Buben berichteten, dass die Angeklagte sie zum Teil geschubst, gepackt und gezwickt habe.

Sowohl das Gericht als auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung hielten den jungen Zeugen mehrmals jene Aussagen vor, die sie wenige Wochen nach dem Vorfall bei der Polizei getätigt hatten und die protokolliert worden sind. Hier sei unter anderem auch von Würgen und „zu Boden gestoßen“ die Rede. In der Verhandlung konnten sich die Buben an ihre Aussagen bei der Polizei nicht mehr erinnern. Erwachsene Zeugen, die die angeblichen körperlichen Übergriffe in der Aula gesehen haben könnten, gibt es nicht.

Video: So schädlich ist Alkohol wirklich

Alkoholisierung der Lehrerin zum Tatzeitpunkt steht fest

In einem stimmten alle Zeugen – neben den Kindern auch die Schulleiterin, der Polizist, der die Angeklagte nach dem Vorfall noch in der Schule vernommen hatte, sowie eine Lehrerin – überein: Die Angeklagte sei alkoholisiert gewesen. Wie stark, und ob sie die Schüler tatsächlich körperlich angegriffen und verletzt hat, das versucht der Vorsitzende Richter des Jugendschutzgerichts, Dieter Kaltbeitzer, herauszufinden. Er verlas aus den Protokollen des Schwabinger Kinderkrankenhauses, in das die drei Buben nach dem Vorfall von ihren Eltern gebracht worden waren. In denen ist unter anderem von Abschürfungen und rötlichen Stellen im Halsbereich die Rede.

Lesen Sie auch: „Die haben total gezittert“: Nach Würg-Attacke droht der Lehrerin eine Suspendierung

Verteidiger Hans Karl Hassel mutmaßte, dass derartige Verletzungen auch anderweitig, beispielsweise vom Fangenspielen, herrühren können. Außerdem warf er in einer Erklärung den mutmaßlichen Opfern einen „Aussagenkomplott“ vor, weil sich die Aussagen der Kinder teilweise wortwörtlich gleichen würden.

Widersprüchliche Aussagen

Richter Dieter Kaltbeitzer fasste im Laufe des Prozesses zusammen, dass es Widersprüchlichkeiten in den jetzt getätigten Aussagen an sich gebe und im Vergleich zu jenen, die die Kinder vor knapp eineinhalb Jahren bei der Polizeivernehmung zu Protokoll gegeben hatten.

Auch interessant: Nach Würge-Angriff: Poinger Lehrerin suspendiert

Am Ende des ersten Verhandlungstages verlas Kaltbeitzer ein Urteil des Amtsgerichts von 2018, der einzige Eintrag im Strafregister der Lehrerin: Damals wurde die heutige Angeklagte zu einer Geldstrafe und zu einem neunmonatigen Führerscheinentzug verurteilt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die bei einer Kontrolle durchgeführte Blutentnahme hatte einen Wert von 1,63 Promille ergeben.

Lesen Sie auch: Foto der Würgemale: Betrunkene Lehrerin misshandelt einen Schüler