Bei der Gemeinde Poing sind elf Stellen unbesetzt - drei davon schon seit Monaten

Das Erdgeschoss des Poinger Rathauses ist derzeit wegen Sanierung geschlossen. In der Verwaltung sind elf Stellen frei. © Johannes Dziemballa

In der Gemeindeverwaltung Poing sind aktuell elf Stellen unbesetzt, drei davon seit mehreren Monaten. Die Suche nach geeigneten Bewerbern ist nicht immer einfach.

Poing – In der Gemeinde Poing sind derzeit elf Stellen unbesetzt. Drei davon schon mehrere Monate: mobile Jugendarbeit („Streetwork“) seit September 2021 sowie „Digitalisierung“ und die Stelle des Klima- und Umweltbeauftragten, beides seit Januar 2022. Das teilen Bürgermeister Thomas Stark und Rathaus-Geschäftsleiterin Muriel Brodbeck auf Anfrage unserer Zeitung mit. Trotz der vielen offenen Stelle sei die Gemeindeverwaltung handlungsfähig – „allerdings dauern einzelne Vorgänge teilweise leider etwas länger“, heißt es in der Antwort aus dem Rathaus per E-Mail. Darin auch das Lob, dass „die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Sachgebieten zusammenhalten und die Aufgaben nach bester Möglichkeit auffangen“.



Poing: Renteneintritt, Umzug, berufliche Veränderungen

Hauptgrund für viele der freien Stellen sei „der normale Renteneintritt“, berichten Stark und Brodbeck. Andere Gründe seien unter anderem Umzug oder berufliche Veränderungen. Die Suche nach neuem Personal gestalte sich in manchen Fällen schwierig, als Beispiel führt die Rathausleitung das Amt Digitalisierung an: in der freien Wirtschaft könne bei derartigen Stellen zumeist ein höheres Gehalt gezahlt werden.



Poing: Höheres Gehalt in der freien Wirtschaft

„Bei vielen anderen Stellen werden seitens Bewerberinnen und Bewerber die Anforderungen nicht erfüllt, die für eine für unsere Bürgerinnen und Bürger qualitativ hohe Arbeitsleistung erforderlich ist“, informieren der Bürgermeister und die Rathaus-Geschäftsleiterin. Je nach Bereich liege es auch an den Arbeitszeiten, weshalb Personal schwer zu finden sei. Beispiel: die Streetwork-Stelle mit Arbeitszeiten in den Abendstunden und am Wochenende.

Von den elf offenen Stellen sind laut Stark und Brodbeck aktuell noch nicht alle ausgeschrieben, bei verschiedenen finden bereits Bewerbungsgespräche statt und seien teilweise kurz vor einer Besetzung.



Die offenen Stellen im Einzelnen: Klima- und Umwelt, Digitalisierung, Steuern und Beteiligungen, Gemeindekasse, mobile Jugendarbeit, Baubetriebshof (Abteilung Straße-Grün), Ordnungsamt (Elternzeitvertretung), Bürgerbüro, Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte, zwei Reinigungskräfte.

