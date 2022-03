Bei der Tennisanlage Poing: Vandalen reißen Holzzaun auseinander und zünden Fahrräder an

Polizei ermittelt

Von Armin Rösl schließen

Bei der Poinger Tennisanlage haben Unbekannte ein Lagerfeuer angezündet. Die Bretter hatten sie aus dem Holzzaun des Tennisclubs gerissen. Außerdem warfen sie Fahrräder ins Feuer.

Poing – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 25. März, auf Samstag einige Elemente des Holzzauns des Tennisclubs Poing am Endbachweg herausgerissen und damit in unmittelbarer Nähe, hinterm Bauhof, ein Lagerfeuer entzündet.

+ Eines der Fahrräder, die ins Feuer geworfen wurden. © Privat

Wie die Polizei mitteilt, wurden zudem einige (vermutlich gestohlene) Fahrräder in das Feuer geworfen. Als Tatzeitraum gibt die Polizeiinspektion Poing konkret Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die Höhe des Sachschadens ist laut Pressebericht noch unklar, werde aber auf knapp im vierstelligen Euro-Bereich geschätzt. Nun sucht die Polizeiinspektion Poing sowohl Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, als auch die Besitzer der Fahrräder. Kontakt unter Telefon (08121) 9917-0.

Im Oktober 2021 waren ebenfalls Vandalen an und auf der Tennisanlage. Damals wurden Kunststoff- und Holzbänke umgeworfen und demoliert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.