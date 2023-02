Beklemmend echt: Präventionstheater der Realschule Poing gegen Rechts

Von: Armin Rösl

Teilen

Mitmachen oder sich ausgegrenzt fühlen? Die Schüler zeigten ein beeindruckendes Stück. © Privat

In der Woche vor den Faschingsferien stand in der Dominik-Brunner-Realschule Poing Prävention gegen Rechtsextremismus im Fokus. Am Ende gab es ein beeindruckendes Theaterstück.

Poing – Stille. Spürbare Beklommenheit. Das Theaterstück ist zu Ende, doch niemand im voll besetzten Zuschauerbereich in der Dreifachturnhalle des Poinger Sportzentrums rührt sich. Kein Applaus. Dann, nach wenigen Sekunden, doch. Starker Beifall für die Schauspielerinnen und -spieler, die Mitschüler sind. Und beim Zurückgehen in die Schule Gespräche und Diskussionen über das Erlebte.



Poing: Die subversive Jugendarbeit der rechtsextremen Szene

„acht.acht.“ heißt das Stück, das der freischaffende Theatermacher Jean-Francois Drozak in der letzten Woche vor den Faschingsferien mit acht jugendlichen Schülerinnen und Schülern der Dominik-Brunner-Realschule einstudiert und am Freitagvormittag gezeigt hat. Ein von ihm geschriebenes Stück über die subversive Jugendarbeit der rechtsextremen Szene. Ein Stück, in dem der Schüler Paul (fiktiver Name) über einen QR-Code am Handy, den ihn eine ihm bislang unbekannte Jugendliche empfohlen hat, Kontakt zu einer rechten Clique bekommt. Vertrauen fasst in seine neuen Freunde. Die Unterhaltungen werden zunehmend rassistischer, die Gruppe fordert von ihm Gewaltbereitschaft. Was am Anfang nach Freizeitspaß klingt mit Partys und Freibier, wird zunehmend politischer, extremer. Pauls Freundin Franziska stößt ebenfalls zur Gruppe, trainiert dort Boxen und zu kämpfen – im Gegensatz zu Paul, der rechtzeitig wieder aussteigt, driftet sie ab. Am Ende des Stücks geht sie von Paul weg zu ihren neuen Freundinnen und Freunden. Pauls letztes Wort, das letzte Wort im Stück, klingt verzweifelt: „Franziska?“.



Poing: Schülerinnen und Schüler zeigen beeindruckendes Theaterstück

Die ganze Woche war in der Dominik-Brunner-Realschule Präventionsprojektwoche zum Thema Rechtsextremismus. Das Theaterstück acht.acht. wurde bereits in 50 Städten von unterschiedlichen Jugendtheatergruppen inszeniert. Kurz nach dem Aufdecken des NSU wurde das Theaterstück abgesetzt. „Damals glaubten wir, dass die gesellschaftliche Aufarbeitung des Rechten Terrors genügen müsste, um jungen Menschen und ihr soziales Umfeld für das Thema zu sensibilisieren. Wir haben uns geirrt“, meint Jean-Francois Drozak, der sich selbst als „belgo-brasilianischer Bayer“ bezeichnet.



Boxtraining fürs Kämpfen gegen Ausländer. © Privat

Der Theatermacher und Kulturdesigner aus Nürnberg hatte das Drehbuch mithilfe von Studierenden der Georg Simon Ohm Hochschule (Nürnberg) erarbeitet, die in zahlreichen Interviews und Undercover subversive Formen der Jugendarbeit in der rechten Szene Mittelfrankens recherchierten. „Rechtsaußen ist salonfähig geworden“, sagt Drozak. „Die Neue Rechte hat sich trotz der Aufarbeitung des NSU nicht zurückgezogen und findet mehr Anhänger als zuvor. Sie agiert heute erfolgreicher, differenziert und zielgruppenorientiert. Prävention gegen Rechtsextremismus ist aktueller denn je.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Bevor das Theaterstück beginnt, fragt Jean-Francois Drozak die Schülerinnen und Schüler der Realschule und der Anni-Pickert-Mittelschule im Publikum, wer in Vereinen aktiv ist. Viele melden sich, als Drozak nach der Freiwilligen Feuerwehr fragt, andere sind bei der Pfarrei engagiert oder in Sportvereinen aktiv. Der Theatermacher erläutert kurz, wie normale Vereine und Organisationen Jugendarbeit machen – und fragt dann, wie die rechtsextreme Szene Nachwuchs akquiriert. Das Theaterstück gibt die Antwort. Teils in bewusst drastischen Worten und Szenen. Die Schülerinnen und Schüler der Realschule verkörpern die ihnen zugeteilten Rollen ernst und glaubwürdig. Auch wenn sie, wie Drozak betont, im richtigen Leben damit nichts zu tun haben.



Am Ende der Aufführung: beklommenes Schweigen. Zum Abschied sagt der Theatermacher zu allen Schülerinnen und Schülern: „Ich wünsche mir, dass ihr euch gegen Neonazis einsetzt, gegen Hass. Und für den Frieden.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.