„Bereit geboren“: Akustik-Punk-Duo Shots aus Poing veröffentlicht neues Album

Von: Armin Rösl

Ludwig Stadler (li.) und Raffael Scherer sind Shots. © Shots

Vier Jahre nach seinem letzten Streich hat das Akustik-Punk-Duo Shots aus Poing sein 4. Album aufgenommen. Am 3. Februar wird es veröffentlicht. Einmal mehr beweisen Shots: Punk akustisch, das geht!

Poing – Es ergab sich alles aus einer Phrase, erzählen Ludwig Stadler und Raffael Scherer. Sobald die ersten Töne des Klaviers auf der Bühne erklingen, checkt Sänger und Pianist Elles (Ludwig Stadler) stets bei seinem Bandkollegen ab, ob es denn losgehen könne. „Bist du bereit, Eddy?“, fragt er den Gitarristen (Raffael Scherer). „Bereit geboren!“, antwortet dieser stets. Zack, und so heißt das vierte Album, das das Akustik-Punk-Duo Shots aus Poing aufgenommen hat und am Freitag, 3. Februar, veröffentlicht.



Poing: Jugendträume zum Teil erfüllt

„Eddy“ und „Elles“ sind die Künstlernamen, mit denen die beiden seit Jahren auf Bühnen in und um München auftreten. Das neue Werk beinhaltet elf Songs. „Der Titel ,Bereit geboren’ passt zu den behandelten Themen in den Songs, denn so einige Erinnerungen an die eigene Kindheit haben es zu Liedern gebracht“, erzählen Eddy und Elles. Der Titelsong beschreibt den Jugendtraum einer Karriere als Rockstar: „Bereit geboren“ ist bereits auf YouTube zu sehen und zu hören. Der Link: https://www.youtube.com/watch?v=1h9wuTjZEwk .

Die kindlichen Fantasiewelten, in die dank vieler Disneyfilme eingetaucht wurde, zählen die beiden in „Disney“ auf. Genauso wie die Huldigung des Kindheit-Idols der beiden Musiker, der österreichische Kinderbuchautor und Schauspieler Thomas Brezina, der auch in dem nach ihm benannten Song mitwirkte – und den beiden damit einen Kindheitstraum erfüllte. Selbst die Tücken des Alltags wie widerspenstige Drucker in „Wunder der Technik“ kommen dran, ebenso die mit dem „Herbst“ nahende Winterdepression, die sich nur mit „Zärtlichkeit und Schokolade“ bekämpfen lässt. Und was wäre Akustik-Punk ohne klare politische Statements? Zu hören im Lied „Schuld sind die anderen“ gegen AfD und Querdenker.



Shots‘ politisches Statement

Knapp vier Jahre nach dem letzten Streich des Poinger Akustik-Punk-Duos Shots ist das vierte Album „Bereit geboren“ ab 3. Februar sowohl auf allen üblichen Streaming- und Download-Plattformen erhältlich und kann als CD auf der Website www.kompromisslosdochgenial.de bestellt werden.

Live spielen Shots am 16. März im Theaterraum des Franz-Marc-Gymnasiums Markt Schwaben und am 14. April in der Oldies-Bar in Poing. Beide Male ist der Eintritt frei. Weitere Termine auf der Homepage.

